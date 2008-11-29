Іноземці заробляють на скупці українських боргів

Великі іноземні інвестори цікавляться покупкою державних боргових облігацій України через високі процентні ставки. Про це йдеться в публікації американського Wall Street Journal.

Влади України пропонують 17-18% річних за своїми борговими зобов'язаннями у гривні, тоді як прибутковість по 10-річних держоблігаціях Казначейства США лише трохи перевищує 2%, а в Японії і країнах Європи вона часто і зовсім негативна.

Скуповуючи українські гривні і гривневі облігації, іноземні інвестори продають Україні конвертовану валюту — долари і євро. В результаті пропозиція валюти в Україні зростає, що сприяє падінню курсу долара і євро.

З кінця січня гривня зросла по відношенню до долара на 5%, нагадує видання. Валюти України і Єгипту, на відміну від багатьох активів ринків, що розвиваються, диверсифікують портфель інвестора, зазначив Йєнс Ністедт з хедж-фонду Emso Asset Management, коментуючи зрослий попит на гривневі облігації.