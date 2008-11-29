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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Іноземці заробляють на скупці українських боргів
Великі іноземні інвестори цікавляться покупкою державних боргових облігацій України через високі процентні ставки. Про це йдеться в публікації американського Wall Street Journal.
Влади України пропонують 17-18% річних за своїми борговими зобов'язаннями у гривні, тоді як прибутковість по 10-річних держоблігаціях Казначейства США лише трохи перевищує 2%, а в Японії і країнах Європи вона часто і зовсім негативна.
Скуповуючи українські гривні і гривневі облігації, іноземні інвестори продають Україні конвертовану валюту — долари і євро. В результаті пропозиція валюти в Україні зростає, що сприяє падінню курсу долара і євро.
З кінця січня гривня зросла по відношенню до долара на 5%, нагадує видання. Валюти України і Єгипту, на відміну від багатьох активів ринків, що розвиваються, диверсифікують портфель інвестора, зазначив Йєнс Ністедт з хедж-фонду Emso Asset Management, коментуючи зрослий попит на гривневі облігації.
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