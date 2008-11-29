У Зеленського задумалися над скороченням кількості міністерств

Адміністрація президента розглядає можливість скорочення низки міністерств і має намір найближчим часом підготувати проект коаліційної угоди, повідомив заступник глави АП Олексій Гончарук.

"Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад", — сказав він у понеділок у Києві в ході конференції, присвяченій реформі державного управління, передає Інтерфакс-Україна.

А. Гончарук також додав, що найближчим часом АП підготує проект коаліційної угоди.

Говорячи також про підсумки реформи державного управління, він вказав на невирішеність питання доцільності існування Національної академії державного управління.

"У нас відкрите питання щодо Національної академії держуправління. Я спілкувався з кількома людьми... чотири з них сказали: "Ліквідуй!", — сказав А. Гончарук.