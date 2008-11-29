В Україні подорожчають закордонні паспорти та ID картки

Вартість виготовлення закордонного паспорта для українців зросте найближчим часом. Про це повідомила Державна міграційна служба України.

З 1 липня набирає чинності постанова уряду, яка затвердила підвищення тарифів на адміністративні послуги у сфері міграції. Вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше ніж на 30%.

Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідчення для іноземців на тимчасове та постійне проживання.

Підвищиться і вартість бланків документів з безконтактним електронним носієм. Оформлення закордонного паспорта в період до 20 робочих днів підвищується з 557,32 грн до 682 грн.

Оформлення закордонного паспорта в період від 3 до 7 робочих днів при наявності підстав зросте з 810,32 грн. до 1034 грн. Таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 р. на близько 200 млн грн., які будуть спрямовані, зокрема, на виконання програм місцевого значення.

"Також звертаємо увагу громадян, які вже здійснили оплату адміністративного збору з метою отримання послуги, але не встигли оформити документ до 30 червня 2019 року. Для таких осіб передбачена можливість здійснити доплату для отримання державної послуги", – йдеться в повідомленні ДМСУ.