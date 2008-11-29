Фірташа можуть видати в США

Від екстрадиції Фірташа відокремлює лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

На думку директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортника, український олігарх Дмитро Фірташ вичерпав всі свої можливості подати апеляцію на рішення Австрії екстрадувати його в США. Втім, «за процедурою екстрадиції остаточне рішення повинен прийняти міністр юстиції Австрії, бо якийсь час Фірташ ще зможе захищатися».

«Але екстрадиція в США ще не означає ув'язнення в США. У разі екстрадиції Фірташу доведеться захищатися в американських судах, так як він поки лише підозрюваний. Там можуть бути довгі судові тертя, і ще більш складні процедури, ніж це було у випадку з екс-прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком. Це може тривати роками», — прокоментував українським ЗМІ інформацію Бортник.

При цьому, за його словами, можлива екстрадиція Фірташа може позначитися на українському політичному балансі.

«Це може призвести до боротьби за активи Фірташа всередині країни: починаючи від телеканалу "Інтер" та його газових структур, закінчуючи іншими численними підприємствами. Також за тиском можуть виявитися партееры Фірташа, зокрема Сергій Льовочкін, який сьогодні є одним з лідерів другий у своїй силі політичної партії в країні. Тому до політичних пертурбацій і бізнес-зіткнень це може призвести», — вважає політолог.

Нагадаємо, Фірташа заарештували ще в березні 2014 року у Відні. Він був випущений під заставу в 174 мільйони доларів і з тих пір оскаржує екстрадицію в США.

У США Фірташа звинувачують у підкупі офіційних осіб з метою отримати контракт на поставку титану американському авіаконцерну Boeing. У разі екстрадиції за американським законодавством обвинуваченому в корупції українському бізнесменові загрожує 50 років тюремного ув'язнення.

Приклад Фірташа явно насторожить українських олігархів, зробить їх більш поступливими і зайвий раз змусить їх слідувати у фарватері політики США відносно Росії.