Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit

Євросоюз не буде переглядати угоду про вихід Великобританії з ЄС, заявив президент Європейської ради Дональд Туск. Про це повідомляє Mirror.

"Ми чекаємо співпраці з наступним прем'єр-міністром Великобританії. Ми хочемо уникнути невпорядкованого Brexit і мати якомога ближчі відносини з Великобританією. Ми відкриті для переговорів щодо політичної декларації про майбутні відносини, але угода про вихід не відкрита для перегляду", - заявив Д. Туск.

За його словами, "Великобританія просто втрачає час і піврічну відстрочку Brexit, яка закінчується 31 жовтня".

Як повідомлялося, 10 Квітня 27 країн ЄС і Великобританія погодили гнучку відстрочку Brexit до 31 Жовтня.

Пізніше глава виконавчої влади європейського блоку, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер спрогнозував, що Британія може покинути Європейський Союз без угоди.