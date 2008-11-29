«Йти потрібно легко». Через що політики впадають в депресію

У той же день і годину, коли нова Рада прийме присягу - а це орієнтовно не пізніше 7 вересня, - нинішній склад парламенту втратить свої повноваження. У відставку буде відправлений і Кабмін (до формування нової коаліції). Сотні колишніх народних депутатів і чиновників, які не встигли / не здатні вбудувати себе в новий політичний сезон, залишаться без роботи. Образно, встануть в чергу за "політичною пенсією".

Для когось це буде лише викликом до підкорення нових вершин. Дехто повернеться до роботи, з якої прийшов в політику або держоргани. А для деяких втрата мандата буде складним викликом, що виливається в депресивні стани.

"Є таке поняття, як почуття власної значущості. І влада дає цю значимість, адже людина себе почуває "над "кимось, - каже психолог, конфліктолог Тигран Григорян. - Йдучи з влади (причому примусово), людина втрачає цю значимість і входить в стан стресу і кризи. у кожного він триває індивідуально - від місяця до півроку, поки людина перебудовує своє ставлення до себе і до життя. ". Ще з'ясували, як політики борються з почуттям втрати влади і чим компенсують внутрішню порожнечу, що виникла.

Ідуть в бізнес і "боротьбу"

Нардепа-мажоритарника Аркадія Корнацького, який пройшов в Раду VIII скликання від БПП, прийнято вважати "собі на умі". Його позиція часто відрізнялася від фракційної, доходило до того, що в "найгарячіші" моменти, коли спікер оголошував "загальну мобілізацію" для голосування чогось важливого, Корнацький демонстративно йшов обідати.

Корнацький подавав документи в ЦВК, реєструючись кандидатом по "рідному" 132-му округу в Миколаївській області. Але ЦВК відмовила йому за формальним приводом (нібито той не подав зобов'язання припинити діяльність, несумісну зі статусом нардепа).

Про бажання продовжувати боротьбу каже "Вістям" і "тричі генпрокурор" Святослав Піскун: "Треба бути сильним. Я прийняв рішення знову повернутися у владу, правда, вже не в Генпрокуратуру".

"Це - перша категорія політиків." Вічні борці "з системою, які, ймовірно, колись були її частиною, - каже Олексій Якубін, політолог і консультант, пропонуючи свою класифікацію типажів політиків, що йдуть з професії. - Друга категорія - політики, які прийшли з бізнесу, іноді - з метою лобіювання. Найчастіше вони повертаються саме до тієї діяльності, з якою прийшли ".

Саме так надійде Гліб Загорій, нардеп від БПП і власник ПрАТ "Фармфірма" Дарниця "." Я йду з великої політики, щоб повернутися у великий бізнес, - виступив він. Кожен повинен бути на своєму місці. Моє місце - в бізнесі ".

Поєднує в собі обидва типажі екс-депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко. Медійщиця ще у вересні 2014 року склала повноваження достроково, щоб керувати одним з великих медіахолдингів.

"У мене була своє справа, професія, і особливих психологічних проблем через складення повноважень я не відчувала. Може, у когось із колег вони і були, через те, що обсяг завдань різко знизився. А ось боротися довелося буквально відразу: з 2014 року перебувала в жорсткій опозиції з усіма атрибутами: шельмуванням, стеження, допитами ".

"Компенсація" у вигляді лекцій

Третій типаж за класифікацією Якубіна - політик "з ім'ям", що йде в викладацьку діяльність. "Це дає йому тонус і додатковий статус, до того ж це можна поєднувати з політичною діяльністю, - каже Якубін. - Наприклад, Юрій Єхануров викладає на економічному факультеті КНУ".

Ще один яскравий приклад - Микола Томенко, якого змусили скласти повноваження щодо імперативного мандату за вихід з фракції БПП в березні 2016 року. Зараз він - доктор політичних наук і кандидат наук історичних - викладає політологію в КНУ імені Тараса Шевченка і паралельно очолює партію "Рідна країна". А на початку червня було оголошено, що партія Томенко об'єднується з "Громадянською позицією" Анатолія Гриценка для походу на парламентські вибори.

Скандальна екс-нардеп від "Свободи", професор Ірина Фаріон викладає українську мову у Львівському політехнічному університеті. Своїм завданням бачить "деросійщення" навчального процесу.

Те ж стосується нардепа від "Самопомочі" Анни Романової: вона вже зараз читає лекції в Чернігівському національному технологічному університеті (до речі, його "почесним доктором" числиться екс-президент Леонід Кучма).

А Києво-Могилянська академія і зовсім стала "тихою гаванню" для десятків колишніх депутатів і чиновників: тут викладають екс-депутати Віктор Мусіяка, Юрій Ключковський, Володимир Стретович, колишні судді КС Микола Савенко та Микола Козюбра. Кожен з них, при бажанні і наявності ресурсів, може повернутися до активної політичної діяльності: високе суспільне становище зберігається, і всі вони - активні коментатори правових аспектів політичних процесів.

Політичні важковаговики

Особливо сильно втрата влади позначається на тих, хто перебував на самій її вершині. Мова про колишніх президентів і прем'єр-міністрів. "Я йшов легко. Для мене важливим було розвиток української держави, а не особисті мотиви", - говорив перший президент Леонід Кравчук кілька років тому, описуючи почуття від програшу на виборах-1994. "Але їм нелегко, тому вони і далі намагаються грати помітну роль в політиці, прагнуть стати сполучними ланками між різними групами інтересів, використовують контакти, зберігаючи ексклюзивність статусу", - стверджує Якубін.

Леонід Кучма в свої 80 років був перепризначений президентом в Тристоронню контактну групу із врегулювання конфлікту на Донбасі. "І у нього є карт-бланш, бо попередній глава держави блокував багато питань, - говорить екс-прем'єр-міністр (при Кучмі) Валерій Пустовойтенко.

Очевидно, психологічно колишнім президентам важливі регалії. Той же Кравчук в 90-ті був членом Політради партії СДПУ (о), очолював об'єднання демсил "Злагода", в 2006-му був зіркою списку блоку "Не так!", Який провалився на виборах, зараз є Почесним президентом фонду "Перспективна Україна" . А також дуже часто виступає в ролі "модератора" і радника: днями висловився за активізацію переговорів з РФ, дав пораду президенту Зеленському не дозволяти радникам говорити від його особи і підтримав легалізацію медичного канабісу.

Чи зможе Петро Порошенко змиритися з новою роллю "ВІП-пенсіонера", якщо партія "Європейська солідарність", список якої він очолює, не потрапить до наступного парламенту (соціологія показує, що ця політсила балансує на межі непроходження)? "Ті, хто скуштував владу, гроші, вплив, знову борються, щоб потрапити туди. Це як би класовий синдром: повернути себе в щось зручне і комфортне", - вважає Тигран Григорян.

Пустовойтенко відповідає на це питання образно: "Треба, щоб, коли встаєш з крісла, воно було чистим - в прямому і в переносному сенсах. А я навіть не можу назвати кого-небудь з поки ще чинної влади, щоб я хотів, щоб вони продовжили працювати ... Відхід від влади для одних буде простим. Інші вже собі підготували відхідні шляхи. А ті, хто працював сумлінно, будуть переживати, звичайно ".

"Біженці" і "дисиденти"

У попередньої влади, яка прийшла на хвилі Майдану, "ренегатів" вигнанців було більше, ніж у будь-якій іншій. "Людей з самого початку взялися витісняти з країни. У них це називалося" операція "Сквознячок": спецслужби запускали слух через близьких і знайомих політикам людей, що, мовляв, "за тобою скоро прийдуть". Мені це передавали багато разів, - розповідає Олена Бондаренко. - У тих, хто сумнівається, з'являються думки: "А, може, ну його - і виїхати?"

Схожу ситуацію описує "Вістям" і колишній глава "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук, якого також можна вважати одним з перших "дисидентів" попередньої влади. "До мене, офіцера СБУ, прийшли інші офіцери з контррозвідки, сказали: мовляв, така ситуація, слідчі з ГПУ неофіційно просили нас знайти на вас будь-який компромат: їм поставили завдання - знайти проти вас хоч щось і відкрити справу. А потім я отримав підтвердження і виїхав до Британії - у відрядження, на навчання: коли їхав, почуття, що вже не повернуся, не було ", - каже Бондарчук. Він стверджує: нудьгує не по посадами, а за батьківщиною, своїм рідними, близьким і друзями. "Проаналізував всі помилки. Консультую тих, хто звертається за моїми прогнозами, і при першій нагоді повернуся в Україну".

Психологічно розлучатися з посадами або мандатами таким людям простіше, але залишається загострене почуття несправедливості. "Тепер уже нинішні (оточення Петра Порошенка. - Авт.) Нехай згадають, що зробили з тими, хто працював до них. І нехай моляться, щоб з ними не вчинили так само, - каже Валерій Пустовойтенко. - Адже тоді ( до 2014 року. - Авт.) зовсім не всі були злочинцями. Працювали і чесні, і порядні люди, а їх вигнали ".

Слабкі духом і "попутники"

Ще одна категорія - покоління депутатів і чиновників молодше 35 років. "Це журналісти і активісти, які прийшли в депутати, по суті, на хвилі Майдану, - тепер вони в пошуку нової" політичної маршрутки ", в яку можна сісти. Але у них немає системності, адже вони не проходили комсомольську школу і рухаються так, як несе їх ", - стверджує Якубін.

Показово, як розійшлася "команда єврооптимістів": Сергій Лещенко рушить до парламенту по округу №220 на Подолі в Києві від "Слуги народу". Його соратниця Світлана Заліщук піде також по округу, але самовисуванцем. А екс-журналіст Мустафа Найєм, подейкують, не знайшов фінансування під вибори.

"Балотуватися по мажоритарному округу і в черговий раз опинитися в парламенті без команди - вважаю неправильним. Мандат за всяку ціну мені не цікавий. Я нікуди не йду і буду шукати можливість реалізувати себе в правоохоронній сфері, в реконструкції і відновленні прифронтової зони, а можливо, коли -небудь і на деокупувати територіях ", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Залишається ще одна, найбільш вразлива, категорія "колишніх" політиків / чиновників: ті, хто йдуть "в нікуди". Або - ще гірше - втрачають сенс і смак до життя.

"Я особисто знаю політиків, які запили після того, як втратили посади. Це ті, хто проходить період стресу депресивно, і, замість того щоб боротися, йти в бізнес, вони йдуть в відчуження, - каже Тигран Григорян. - Як правило, це слабкі люди, які випадково потрапили в політику і владу, або випадково заробили великі гроші. Для таких це завжди удар, комплекси на зразок "я - ніхто" і знецінення себе ".

Своєрідним компенсатором для політиків-відставників до 2016-2017 рр. був депутатський клуб "Парламент" (його заснував екс-нардеп, колишній кандидат в президенти Олександр Ржавський). Але публічна діяльність клубу припинилася. "На жаль, такі політики і чиновники, чиї телефони були розжарені від дзвінків, а в графіку не було і 15 хвилин вільного часу, занадто пізно розуміють, що прохачам потрібні були не вони самі, а їх статус. Лише втративши його, розуміють, що самі вони були нікому не потрібні ", - говорить Якубін.