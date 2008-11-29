Експерти назвали головні професії майбутнього

Ринок праці в найближчі роки може зіткнутися з нестачею кваліфікованих IT-фахівців. Зокрема, в майбутньому зросте попит на архітекторів Інтернету речей, IT-юристів, консультантів з робоетики і цифрових продюсерів, йдеться в доповіді НДУ ВШЕ " що таке цифрова економіка? Тренди, компетенції, вимір». Щорічно вузи країни випускають близько 25 тис. IT-фахівців, але лише 15% з них готові до негайного працевлаштування.

Особлива потреба в кадрах по перспективним напрямкам: штучний інтелект, аналіз великих даних, робототехніка, віртуальна реальність, Інтернет речей. Ще більш затребуваними будуть фахівці, які вміють виконувати багатофункціональні завдання: керувати людьми, комунікувати з контрагентами, шукати нестандартні рішення і розробляти методології. Тобто володіти тим набором якостей, які поки невластиві машинам.

Експерти ВШЕ склали перелік перспективних професій, які будуть затребувані в середньостроковій перспективі. Так, наприклад, архітектор Інтернету речей повинен буде забезпечувати підключення безлічі пристроїв, оптимізацію зберігання інформації, передачу і обробку даних. Ще одна професія майбутнього — інженер з безпеки даних. Він буде відповідати за забезпечення конфіденційності, шифрування і запобігання несанкціонованого доступу до інформації. Стануть затребуваними і IT-юристи, які займуться супроводом бізнесу в умовах цифрової економіки.

Також серед професій майбутнього консультант з робоетики. Він повинен розбиратися в морально-етичних, соціальних і юридичних аспектах взаємодії роботів і людей, розробляти рішення з таких питань, як визначення зон відповідальності за «вчинки» машин, права і свободи робототехнічних систем. З'являться цифрові маркетологи і продюсери, впевнені експерти ВШЕ.

Одночасно з ринку можуть зникнути перекладачі та оператори кол-центру, екскурсоводи, агенти-туроператори, архіваріуси, аудитори, банківські операціоністи, діловоди, інженери з експлуатації будівель, касири, клієнтські, кредитні менеджери. В цілому, за даними експертів ВШЕ, 375 млн працівників (що становить близько 14% світової робочої сили) до 2030 року будуть змушені змінити професію.

За даними ВНДІ праці Мінпраці РФ, попит на кваліфікованих фахівців в 2016-2018 роках зріс з 1,1% до 1,3%. Чисельність таких працівників минулого року становила 261,8 тис., а потреба організацій — 10,3 тис. осіб.