Названа одна з найпоширеніших форм агітації на виборах 21 липня

В регіонах України проводяться концерти в підтримку політсил або окремих кандидатів.

Директор Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель повідомив про те, що в ході нинішньої виборчої кампанії проведення концертів є однією з найпоширеніших форм агітації.

"На відміну від попередніх парламентських виборів, однією з найпоширеніших форм агітації на виборах 21 липня стало проведення концертів на підтримку політичних сил або окремих кандидатів у народні депутати", - сказав Кошель на прес-конференції.

Так, студія "Квартал 95" анонсувала серію концертів в 19 містах з 29 червня по 16 липня. У регіонах також проходять концерти групи "Океан Ельзи", лідер Святослав Вакарчук очолює виборчий список партії "Голос".

Згідно з даними Комітету виборців, вже не менше 15 виконавців брали участь в агітаційних заходах на підтримку певних партій чи кандидатів.

Відповідно до закону концерти є однією з форм передвиборної агітації. Наявність під час проведення концерту політичної символіки партії або кандидата, обговорення передвиборної програми або ж прямі заклики до голосування повинні розглядатися як діяльність, яка спонукає виборців голосувати за певного кандидата, підкреслив Кошель.

Нагадаємо, що партії і кандидати в депутати мають право починати свою передвиборну агітацію з наступного дня після прийняття ЦВК рішення про реєстрацію їх кандидатами. Разом з тим припинити агітацію кандидати повинні в 24:00 19 липня, о 00:01 20 липня починається "день тиші". В цей день, а також в день голосування 21 липня, ведення передвиборної агітації забороняється.