Особенности выбора домашнего текстиля

Текстиль – это именно то, что делает любой дома уютным. Бесчисленные мягкие пледы, изысканное постельное белье, которое создает неповторимый вкус сна, яркие покрывала, которые гармонично дополняют и украшают любой интерьер комнаты – без всего этого квартиры выглядели бы холодными и пустыми. Благодаря большому разнообразию производителей и поставщиков домашнего текстиля, постельное белье в Украине можно купить в полном соответствии с личными вкусовыми предпочтениями.

Как правильно выбирать полотенца

Одной из главных категорий предметов домашнего текстиля считаются полотенца. Нет такого дома, в котором бы не пользовались полотенцами. Правильно подобранные полотенца принесут эстетическое и физическое удовольствие при использовании. Они отличаются своими размерами, назначением и внешним видом.

Вафельные и махровые полотенца имеют одну общую черту: высокое качество. Они дополнят стиль любой кухни или ванной. Если такие изделия, изготовленные в соответствии с новейшими технологиями, они легко стираются и не теряют свой внешний вид на протяжении длительного времени.

Если рассматривать преимущества махровых полотенец, то они приятны на ощупь, хорошо впитывают влагу и могут использоваться для различных целей. Наилучшими банными полотенцами считаются махровые. Единственный недостаток таких изделий в том, что они долго сохнут и в мокром состоянии тяжелые. Отжать их вручную хозяйкам довольно сложно.

Вафельное полотенце - универсальное полотенце, имеющее большой спектр применения, быстро не только впитывает влагу, но и сохнет. Вафельные полотенца больших размеров могут быть более практичной альтернативой банным изделиям из махры.

Льняное полотенце считается самым тонких из всех, но вместе с этим и наиболее прочным. Чаще всего льняные полотенца применяют для рук и в качестве кухонного.

Разнообразие постельного белья: на чем остановить свой выбор?

К постельному белью относят те изделия, с которыми непосредственно сталкивается человек во время сна. Это простыня, наволочки и пододеяльник.

Из всего разнообразия постельного белья следует выделить такие виды, исходя из качества ткани:

Шелковое;

Атласное;

Сатиновое;

Хлопковое;

Льняное.

Для комфорта и долговечности лучше всего использовать хлопковые простыни. Если нужно натуральное постельное белье? Тогда нужно смотреть, чтобы на этикетке было указано «100 процентов хлопка». Также при аллергии на красители и химикаты, нужно выбирать постельное белье, изготовленное из натуральных, неокрашенных хлопковых волокон.

Шелковое и атласное постельное белье идеально подходит для холодного климата, потому что материал задерживает тепло. Такое белье выглядит гладкими роскошным, часто их выбирают для создания романтической атмосферы.

Похоже на шелковое - белье из сатина. Сатин - натуральный материал, который получают методом скручивания хлопковой нити двойного плетения. Для повседневного применения – это идеальное белье.

Белье, которое идеально подходит для жаркого климата - льняное. Лен отлично пропускает воздух, способствует комфортному отдыху. Тонкие льняные простыни сохраняются десятилетиями, что является их главным преимуществом.

Для того, чтобы правильно подобрать размеры постельного белья, нужно учитывать габариты матраса кровати. Если сделать грамотный выбор постельного белья, то можно обеспечить себе не только приятный и комфортный, но и здоровый сон.