Інвестиції в Україну помітно впали: експерти назвали причину

Згідно з даними Держстату, першому кварталі 2019 року приріст прямих інвестицій в Україну в склав 45,5 млн доларів. Таким чином, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, приплив вкладень скоротився більш ніж на 58%. Як варто розуміти ці цифри, розкажуть експерти.

"58% – не те, на що варто звертати увагу, – каже фінансовий експерт Тарас Козак. – Чистий приріст – 45 млн доларів - це дуже смішні цифри. Інвестиції вважаються в мільярдах доларів в такій великій економіки, як Україна. Розмір нашої економіки близько 130 млрд доларів.".

Втім, економісти вважають: говорити про суттєві зміни в настроях інвесторів не доводиться.

"Якщо подивитися на суму інвестицій, вони за останні п'ять років майже не ростуть, – зазначив економіст Олександр Охріменко. - Тому прийшло два інвестори-виросли [прямі інвестиції], прийшов один-відразу швидко впали. Минулого року було кілька інвестицій, пов'язаних з аграрним сектором, цього року – немає. Але й то не були суттєві суми. Адже якщо за весь 2018 рік – 2 млрд дол., то в 2010 році це було 12 млрд дол.".

"Ця сума про те, що Україна як і раніше не цікава для іноземних інвесторів. Не варто чергу іноземців інвестувати в Україну", – вважає Тарас Козак.

Він також зазначає, що свою лепту в статистику внесли і вибори – інвестиції в країну, де в один рік і президентські, і парламентські вибори – ризиковані.

При цьому раніше повідомлялося, що українські стартапи залучили рекордні інвестиції. Зросли не тільки суми вкладень, але і загальне число угод.

Про те, як йдуть справи з інвестиціями в Україні в цілому, розповідав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов: про "соромні" інвестиції та виробництво відомих автобрендів в Україні: інтерв'ю з Максимом Нефьодовим.