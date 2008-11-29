Льодовики Ельбрусу тануть в 3 рази швидше, ніж раніше

Обсяг льодовиків Ельбрусу за період з 1997 по 2017 рр. зменшився на 1,5 км3, що становить 23% від загальної величини. Таким чином, темпи скорочення маси льодовиків Ельбрусу зросли в три рази порівняно з попереднім періодом 1957-1997 рр. До такого висновку прийшли вчені-гляціологи з Інституту географії РАН. У червні 2019 р. в журналі «Frontiers in Earth Science» була опублікована стаття, в якій наводиться точна оцінка зміни всіх 23 льодовиків Ельбрусу за останні 20 років (з 1997 по 2017 рр .. .).

"Льодовикова система Ельбрусу реагує на сучасні кліматичні зміни, - зазначає завідувач відділу гляціології Інституту географії РАН Станіслав Кутузов. - Ознаки скорочення крижаного покриву на кавказькому вулкані можна помітити навіть неозброєним оком. Багато відвідують цю гору туристів відзначають значне фронтальне скорочення льодовиків і постійний, рік від року, зростання моренних і скельних гряд над поверхнею снігу і льоду. Настільки значні зміни в масштабі декількох десятиліть вказують на прискорення деградації льодовиків Ельбрусу, проте не дають ніякої точної кількісної оцінки скорочення маси льоду».

При цьому Ельбрус є найбільшим льодовиковим кластером. Обсяг льодовиків становить 10% від усього льоду на Кавказі (~5 км3). Раніше вважалося, що через великі висот льодовики Ельбрусу більш стійкі до кліматичних змін.

У червні 2019 гляціологи Інституту географії РАН і МДУ ім. М. в. Ломоносова в журналі» Frontiers in Earth Science " призвели точну оцінку зміни всіх 23 льодовиків Ельбрусу за останні 20 років (з 1997 по 2017 рр..) на основі багаторічних (з 2011 р.) гляціологічних досліджень на вулкані.

Дослідження включало:

визначення зміни площі льодовикового покриву;

обчислення зниження льодовикової поверхні (побудова карти сумарного геодезичного балансу маси за 20 років);

обчислення обсягу льоду на Ельбрусі через вимірювання його товщини методом радіолокаційного зондування.

Для обчислення геодезичного балансу маси льоду всій льодовикової системи були використані дві цифрові моделі рельєфу високої точності – 1997 р. і 2017 рр. Первинне зіставлення виявило значні неточності в їх взаємному поєднанні. За допомогою геоінформаційних математичних алгоритмів вдалося позбутися від помилок прив'язки моделей і їх взаємних спотворень, з'єднати дві поверхні найбільш точно. Отримана різницева карта відображає зниження поверхні за 20 років і дозволяє обчислити абсолютну втрату об'єму льоду за цей період.

У 2013-2014 рр. співробітниками відділу гляціології ІГРАН була розроблена і застосована методика радіолокаційних вимірювань з використанням гелікоптера і вперше виконані вимірювання товщини усіх льодовиків Ельбрусу. Загальна протяжність маршрутів польотів над льодовиками склала більше 300 км. За результатами зйомки були складені карти товщини льоду і підлідного рельєфу льодовиків. Середня товщина льоду становить 45 м. Максимальна товщина льоду (240 м) була виміряна на Західному плато Ельбрусу.

Встановлено, що при відносно малій зміні площі льодовиків (-11%) обсяг льодовиків Ельбрусу зменшився на 1,5 км3, що становить 23% від загальної величини. Скорочення маси простежується на всіх льодовиках Ельбрусу нижче позначки 4500 м (скелі Пастухова). Пониження поверхні досягає 80 м на мовах окремих льодовиків при середньому значенні 12 м. Невеликі низькорозташовані льодовики втрачають масу найбільш інтенсивно. Льодовик Ірікчат втратив за 20 років 47% об'єму і може зникнути вже в найближчі десятиліття.

Темпи скорочення маси льодовиків Ельбрус зросли в три рази порівняно з попереднім періодом 1957-1997 рр. Таке посилення деградації льодовиків відбувається через підвищення річної температури повітря (0,5–0,7°C за 30 років), а також за рахунок збільшення надходить короткохвильової радіації.