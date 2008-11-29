Выбор лучшего катера для отдыха на воде

Престижный вид отдыха на воде - это вояж на быстроходном катере. Сюда приглашают гостей, катаются на водных лыжах, рыбачат или соревнуются в скорости с друзьями. Выбор огромен, и если решили купить катер, то необходимо соотнести финансы с ценой модели, обладающей параметрами, необходимыми для использования.

Как определиться с выбором

Важный фактор – сколько человек разместятся на борту. Когда на судне путешествуют 1-2 человека, хватит длины до 17 футов, 3-4 пассажира соответствуют 17-20 футам. Команде 3-4 человек оптимально 20-24 фута длины. На большом судне возможен комфортный отдых без выхода на берег, гости не помешают друг другу.

Еще один важный параметр – мощность мотора. Обычно скорость подобных плавсредств варьируется в пределах до 90-150 л.с. Если достаточно скорости на воде от 40 до 80 км, указанной мощности вполне хватит. При больших габаритах и высоких скоростных характеристиках судно потребляет много топлива, что создает проблемы с заправкой бака. А в Украине заправки на воде не распостранены.

Перевозка и хранение – возможно ли перевезти катер к месту отдыха на собственной машине с прицепом или придется заказывать спецтранспорт. Учитывают, наличие свободного места для зимнего хранения. Иначе потребуется оплачивать фирме хранение в течение 3-5 месяцев.

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Материал плавсредства

Если ходить предполагается по тихим водоемам, без порогов, камней и прочих препятствий, хорошим бюджетным выбором станет стеклопластик. Он выглядит эстетично, сохраняет тепло, легкий, принимает любую форму. Стеклопластик дешевле остальных материалов, но непригоден для каменистых или порожистых рек.

Для рыбалки, охоты, активного отдыха, буксирования хорош корпус из алюминия. Металл способен покрываться коррозией в соленой воде моря, но в пресной прослужит при аккуратном обращении 30-35 лет. Алюминий не теплоемкий, передает холод от воды, часто имеет острые углы.

Композитный материал из пластика и алюминия сочетает удачные свойства обоих материалов. Стальные корпуса долговечны, крепки, их несложно починить самостоятельно. Единственный минус – большой вес. Рассматриваемый вариант подойдет рыболовам и охотникам, перемещающихся по озерам с густой растительностью или корягами.

Варианты катеров для отдыха и развлечения

Каютные катера – отличаются наличием каюты, часто выступающей в роли жилого помещения. Внутри может оборудоваться вентиляция, душ, канализация, все удобства для путешествия с комфортом.

RIB лодка – в переводе жесткая надувная лодка. Обладает повышенной маневренностью, прочностью, создана для военных целей, но используется сейчас обычными людьми. Конструкция позволяет ставить мощный подвесной мотор, весит она около 90 кг. Надувные борта подходят для ныряния, дайвинга, подводной охоты, однако боятся острых предметов.

Катера охотников и рыбаков - имеют стенды под удилища, картплоттер, эхолот, отсек для рыбы. Устойчивы, буксируются на прицепе. Неудобны для активного отдыха, невысокая степень комфорта.

Буксировочные катера – быстрые, мощные, красивые суда. Гиганты способны развивать скорость до 120 километров в час. На судне комфортно отдыхать, оно идеально для буксировки спортсменов на водных лыжах. У него мощные двигатели, отличные скоростные характеристики, но высокая цена.

Боурайдеры – имеют два кокпита, разделенных перегородкой. Подходят для буксировки спортсменов на водных лыжах, рыбалки, дайвинга, купания. Имеют большие размеры, перевозятся спецтранспортом. Немалые габариты, жесткость конструкции, дарят возможность отдыхать с комфортом.

Вывод

Выбор лодки часто является более осмысленным, нежели покупка машины. Покупатели подсчитывают, сколько времени проводят в путешествиях, глубину водоемов. Учитывают количество членов экипажа, планируется ли прибрежное путешествие или на открытой воде. Рекомендуется посоветоваться с опытными владельцами катеров, умеющими подбирать модель в соответствии с бюджетом.