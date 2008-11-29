Игровые автоматы 777 – море развлечения и азарта

Онлайн-слоты 777 входят в перечень лидирующих игровых автоматов в жанре классики азартного мира. «Однорукие бандиты» радовали заядлых игроков еще в прошлом веке. Люди, любящие азарт и яркие эмоции, часами простаивали возле механических аппаратов в ожидании своей очереди и предвкушая крупные выигрыши. Сейчас громоздкие машины сменились на красочные онлайн-слоты, играть в которые можно по адресу http://777onlineslots.com.ua/.

Широкий выбор слотов 777

Простые в управлении, но такие интересные игры 777 идеально подойдут, как для начинающих игроков, так и для заядлых гемблеров. В ассортименте найдутся традиционные игровые автоматы с тремя барабанами и минимумом опций. На таких слотах лучше всего осваивать азартный мир новичкам. Настоящим профессионалам понравятся новые игры с завораживающей графикой и сложными бонусными раундами.

В число самых востребованных слотов 777 входят:

Жемчужина Дельфина. Этот игровой автомат от легендарной компании Новоматик пользуется особым успехом в азартном мире и представляет классический слот в морской тематике с 5 барабанами и 9 линиями. Клубничка. Классика в жанре азартных развлечений. Привычные фруктовые символы задорно мелькают на мониторе игрока, суля неплохие выигрыши и джек-пот до 5000 монет. Черти (Lucky Drink). Отличается неординарным сюжетом и нестандартной риск-игрой. Вместо привычных карт в игре на удвоение игрокам встретятся бочки с сокровищами. Шампанское. Для победы в игре нужны удачные композиции сочных фруктов с игристым напитком. Лайнер с экзотическими островами в количестве 5 пиктограмм принесет выигрыш, равный 100-кратной ставке. Sharky (Рыбак или Акула). Слот с 5 барабанами, 9 линиями и максимальной ставкой в 900 кредитов. Бригантина и тропические острова дают возможность испытать удачу в бонусном раунде. Sizzing Hot (Компот). Классический игровой автомат – легенда «одноруких бандитов». Несмотря на простой интерфейс, в данном слоте можно выиграть неплохие суммы за счет бонусных символов, например, Золотых Звезд. Обезьянки. Этот игровой автомат поднимет настроение даже в самый ненастный день. Забавная мартышка поможет забрать выигрыш в призовом раунде и не даст скучать на протяжении всей игры.

Бесплатные игры 777

Для пользователей, начинающих осваивать азартный мир, финансовые риски отсутствуют. Чтобы сохранить денежные средства, но научиться виртуозно управлять слотами, нужно загрузить игру в демо-режиме. Игрок ничего не теряет, барабаны крутятся абсолютно бесплатно, а в качестве ставок выступают виртуальные монетки.

К тестовой версии зачастую обращаются не только новички, но и заядлые гемблеры. Таким образом можно протестировать новый игровой автомат, узнать обо всех его особенностях и разработать собственную стратегию для успешной игры.

Получение азарта в любом месте

Цифровые игровые автоматы 777 – это безудержный восторг и азарт для игроманов. Загрузить любимую игру можно в любом уголке страны. И необязательно играть только со стационарного компьютера – игры запускаются с любого гаджета с выходом в интернет. Теперь скучные долгие очереди в банках или других учреждениях, автомобильные пробки и дорога в поезде не покажутся утомительными. Всегда можно включить интересный игровой автомат и получить не только наслаждение от игры, но и реальный заработок.