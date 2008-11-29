Вода на Землі з'явилася одночасно з утворенням Місяця

Планетологи з Мюнстерського університету (Німеччина) вперше показали, що вода з'явилася на Землі тоді, коли утворилася Місяць (близько 4,4 мільярда років тому), і що причина цих подій одна – зіткнення небесного тіла з Землею Тейа, яке, як з'ясувалося, сформувалося в зовнішній області Сонячної системи, повідомляється на сайті університету. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Земля знаходиться в "сухій" внутрішньої області Сонячної системи, яка містить планети земної групи, і тому дещо дивно, що на нашій планеті є вода. Щоб зрозуміти, чому ж вода з'явилася, ми повинні повернутися в той час, коли утворилася Сонячна система, тобто приблизно на 4,6 мільярдів років тому. З попередніх досліджень ми знаємо, що наша система сформувалася так, що «сухі» матеріали були відокремлені від «вологих» матеріалів: так звані «вуглецеві» метеорити, які відносно багаті водою, відбуваються з зовнішньої області Сонячної системи, тоді як більш сухі «невуглеродисті» метеорити утворилися в її внутрішньої області. Хоча раніше вчені вже показали, що вуглецеві тверді об'єкти, ймовірно, були відповідальні за доставку води на Землю, все ж було невідомо, коли і як цей вуглецевий матеріал – і, отже, вода – потрапив на Землю.

Щоб відповісти на це питання, автори нової роботи вивчили ізотопи тугоплавкого металу молібдену. Ізотопи цього елемента дозволяють чітко розрізнити вуглецеві і невглецеві матеріали. "Вони являють собою" генетичний відбиток "на матеріалі, сформованому в зовнішній або внутрішній області Сонячної системи", - пояснює доктор Герріт Будде (Gerrit Budde) з Інституту планетології в Мюнстері і провідний автор дослідження.

Вимірювання показали, що ізотопний склад молібдену Землі варіюється між вуглецевими і неуглеродистыми метеоритами, а це означає, що частина молібдену Землі сталася зовнішньої Сонячної системи. У цьому контексті хімічні властивості молібдену відіграють ключову роль. «Молібден, який доступний сьогодні в мантії Землі, отже, з'явився на пізніх стадій формування Землі, а більш рання" молібден весь зосереджений у ядрі», – коментує доктор Крістоф Буркхардт (Christoph Burkhardt), другий автор дослідження. Таким чином, результати вчених вперше показують, що вуглецевий матеріал з зовнішньої області Сонячної системи прибув на Землю пізно.

Але вчені пішли ще далі. Вони визначили, що велика частина молібдену в мантії Землі з'явилася від протопланети Тейа, зіткнення якої з землею близько 4,4 мільярда років тому призвело до утворення місяця, як свідчить теорія гігантського зіткнення. Виходить, що і сама Тейа також сталася із зовнішньої області Сонячної системи. За словами вчених, в результаті зіткнення було отримано достатньо вуглецевого матеріалу, щоб забезпечити Землю величезною кількістю води.

"Наш підхід унікальний, тому що вперше він дозволяє нам зв'язати походження води на Землі з утворенням Місяця. Простіше кажучи, без Місяця, ймовірно, не було б життя на Землі», – говорить Торстен Кляйне (Thorsten Kleine), професор планетології в Мюнстерському університеті.