ООН оцінила приріст населення у світі

Чисельність світового населення до кінця 2050 р. досягне 9,7 млрд чол. порівняно з 7,7 млрд чол. в даний час, за прогнозом Організації об'єднаних націй.

ООН прогнозує майже двократне зростання населення Африки на південь від Сахари до 2050 р. Індія обжене Китай за чисельністю населення приблизно в 2027 р. До цього часу в Індії будуть проживати 1,491 млрд чол., в Китаї — 1,479 млрд чол.

Прогнози ООН передбачають три сценарії — оптимістичний, песимістичний і середній. На найближчі 30 років доведеться піковий приріст населення, після чого темпи підуть на спад. При збереженні поточної тенденції до 2100 р. населення Землі досягне 10,8 млрд чол.

Основне зростання населення в найближчі 30 років припадатиме на 9 країн, серед яких особливо виділяються Індія, Нігерія і Пакистан, в цей список входять Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипет та США.

Середній світовий показник народжуваності в 2019 р. становить 2,5 дитини на жінку проти 3,2 в 1990 р. ООН очікує скорочення показника до 2,2 до 2050 р. При цьому для запобігання втрат населення народжуваність в країні повинна перевищувати 2,1 дитини на жінку без урахування припливу мігрантів.

З скороченням населення стикається все більше країн, йдеться в доповіді: з 2010 р. 27 країн і територій світу зіткнулися зі зниженням більш ніж на 1%, а до 2050 р. число таких країн зросте до 55, причому в половині з них падіння складе 10% і більше.

Тим часом у низці країн природний спад населення компенсується припливом мігрантів. У найближчі роки така ситуація буде особливо характерна для Білорусі, Естонії та Німеччини.

За словами заступника генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лю Чженьміна, часто максимальні темпи приросту населення спостерігаються у найбідніших країнах світу, що ускладнює завдання по боротьбі з бідністю, нестачею харчування і нерівністю, а також з поліпшення освітньої сфери та охорони здоров'я.