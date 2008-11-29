Женские юбки и шорты: советы по выбору и носке

В зимнее время выбор женских вещей не является проблемным — многие носят теплые брюки и шерстяные платья. А вот с наступлением тепла у женщин появляется гораздо больше возможностей. С приходом жары возникает необходимость носить открытую одежду, и в данном случае на помощь приходят короткие шорты и легкие юбки. Как же правильно выбрать эти детали гардероба, и с какими вещами их сочетать?

Важные критерии выбора юбки

Прежде чем купить женскую юбку в Украине, необходимо определиться с ее фасоном. Его нужно выбирать, ориентируясь на привычный стиль и индивидуальные особенности фигуры. Правильный выбор подобной вещи позволяет скрыть недостатки, и подчеркнуть достоинства силуэта.

Наиболее распространенными являются такие фасоны:

юбка-карандаш — классический покрой, хорошо смотрящийся на стройных девушках с ярко выраженной талией;

юбка в форме буквы «А» в зависимости от длины подходит практически к любым типам фигур;

юбка-тюльпан подчеркивает достоинства девушек с широкими бедрами и узкой талией;

юбка-годе длиной ниже колена — идеальный вариант для женщин с женственными формами;

юбка-колокол благодаря пышным складкам помогает подчеркнуть талию и скрыть слишком широкие бедра;

прямая юбка в пол вытягивает силуэт и подойдет невысоким худощавым женщинам.

При покупке юбки необходимо ориентироваться не только на фасон, но и на уже имеющиеся в гардеробе вещи. Так, юбка-карандаш из плотной костюмной ткани отлично смотрится с офисными рубашками, блузами и пиджаками. Прямую длинную юбку можно носить с обтягивающими майками, футболками и даже с укороченными топами. А вот джинсовую юбку А-силуэта сочетают с объемными футболками, легкими свитерами и рубашками свободного стиля.

Как выбрать подходящие шорты?

Шорты — это практичная и универсальная составляющая летнего образа. Перед тем, как покупать женские шорты в Украине, нужно определиться с их стилем и фасоном. Важное условие — данная вещь должна считаться уместной в определенных ситуациях. К примеру, для похода на пляж лучше предпочесть светлые хлопковые или джинсовые шорты. Стройные и раскованные девушки могут приобрести ультракороткую модель, но носить ее стоит далеко не в любых местах.

Существуют варианты, подходящие для повседневного офисного образа (при условии отсутствия строгого дресс-кода). Офисные шорты обязательно должны быть удлиненными. В данном случае большую роль играет покрой и материал изготовления изделия. Для работы оптимальным выбором станут шорты прямого покроя из плотной ткани нейтрального цвета: серого, бежевого и черного. Офисные шорты могут быть гладкими, или декорированные стрелками.

Шорты сочетаются со многими деталями гардероба, но во многом это зависит от фасона. Спортивные модели носят с простыми футболками, майками и топами. Джинсовые изделия можно сочетать с клетчатой рубашкой, надетой на майку, или с футболками оверсайз. А к шортам классического покроя подойдет рубашка с короткими рукавами, или легкая блуза.

Шорты и юбки можно назвать незаменимыми вещами. Эти предметы обязательно должны находиться в летнем гардеробе современной модницы. Однако не стоит забывать, что любая деталь одежды имеет свое назначение, и является уместной лишь в определенных случаях. Правильное сочетание вещей обязательно должно гармонично смотреться с обувью и аксессуарами — в противном случае образ испортится.