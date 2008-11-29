Обзор популярных игровых автоматов клуба Вулкан Оригинал

Знаменитый игровой клуб - казино Вулкан Оригинал, созданный крупной компанией Ritzio Unternational. К преимуществам этой онлайн-платформы относятся простота навигации, щедрая бонусная политика, качественная техподдержка пользователей и большой выбор видеослотов.

На сайте казино представлены аппараты от таких ведущих производителей:

Igrosoft. Gaminator. Sheriff Gaming. Betsoft. Playtech. Microgaming. Mega Jack.

Симуляторы этого виртуального заведения имеют ряд отличительных особенностей:

уникальный дизайн и ненавязчивое звуковое сопровождение;

наличие подробных инструкций к игре;

удобное управление;

низкие вейджеры.

На каждом из видеослотов можно играть в демо-режиме без необходимости регистрации и пополнения баланса. Режим игры на деньги доступен только полноправным членам клуба, прошедшим процедуру авторизации.

Queen of Hearts (Королева Сердец)

Игровой автомат имеет 5 барабанов и 9 активных линий. На каждую из задействованных линий разрешено ставить от 1 до 100 кредитов. Следовательно, максимальная ставка здесь равна 900 монетам.

Симулятор оснащен функцией удвоения выигрыша и получения фриспинов, однако в нем нет бонусной игры.

Символика аппарата включает в себя 10 изображений. Wild-символом является красное сердце, а функцию Scatter выполняет принцесса.

Видеослот предоставляет геймеру от 8 до 20 бесплатных вращений катушек. Во время фриспинов на экране иногда появляется купидон и стреляет в какой-либо из символов, превращая его в «дикий».

Garage (Гараж)

В этом аппарате 5 барабанов и 9 активных линий. Примечательно, что в игре допускается использование только нечетного числа полос. Ставки на линию варьируются от 1 до 25 кредитов.

Увеличить прибыль по последнему результативному запуску геймер может с помощью риск-игры. В ней пользователю нужно выбрать карту, которая будет старше карты дилера. В случае ошибки игрок потеряет все заработанные деньги.

В симуляторе предусмотрены сразу 2 бонусные игры, приносящие 125 и 320 кредитов.

Book Of Ra (Книга Ра)

Структура игрового автомата стандартна: в нем 5 барабанов и 9 линий. Призовые комбинации формируются из 2 и более служебных символов, стоящих подряд на активной линии (начиная с первой катушки).

Игра на удвоение выплаты имеет довольно простой алгоритм. На поле появляется закрытая игральная карта и пользователь должен угадать ее цвет.

Символика слота выдержана в духе Древнего Египта. Самыми прибыльными изображениями считаются саркофаг, книга и путешественник. Каждая из указанных картинок может принести на счет геймера до 200 000 кредитов.

Dolphin’s Pearl (Дельфины)

Технически этот игровой автомат ничем не отличается от других слот-машин. Он состоит из 5 барабанов и 9 платежных линий. Из полезных опций в нем установлена только риск-игра, в которой пользователю необходимо угадать масть карты, лежащей рубашкой вверх.

Самым ценным символом симулятора считается дельфин. Картинка не только приносит участнику до 9 000 ставок, но и заменяет собой любые изображения на барабанах.

Banana Splash (Банановый Всплеск)

В видеослоте задействованы 5 барабанов и 9 линий выплат. Здесь можно использовать только нечетное количество линий, а ставки на всех полосах должны быть одинаковыми.

Аппарат оперирует как базовыми картинками, так и символами с расширенными возможностями. «Диким» символом является банан, а символом разброса – тропический остров.

К бонусным функциям симулятора относятся риск-игра и бесплатные вращения барабанов.