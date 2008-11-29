Уряд встановив граничні тарифи на комуналку

Кабінет міністрів України встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років. Відповідне рішення було прийнято на засіданні в середу, 26 червня.

Так, "за" проголосували 15 членів уряду, "проти" виступили віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Оксана Маркарова і віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Згідно з документом в опалювальному сезоні 2019/2020 роках тариф на тепло не може бути вище 1400 грн./Гкал (з урахуванням податку на додану вартість) або 35,21 грн./кв. м без лічильника.

З постачання гарячої води: при підключенні рушникосушок до систем постачання гарячої води-83,66 грн. за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ); у разі їх відсутності – 75,74 грн. за 1 куб. м (з урахуванням ПДВ).

"Оплата населенням міст обласного значення та Києва послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води здійснюється з урахуванням встановлених відповідними органами місцевого самоврядування цін/тарифів, які не перевищують граничні ціни/тарифи, які визначені", – йдеться в тексті документа.

Кабмін доручив Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органам місцевого самоврядування міст обласного значення та Києва вжити заходів щодо неухильного виконання вимог документа і забезпечити перерахунок тарифів на послуги з постачання теплом і гарячою водою для населення до 1 вересня цього року.

Крім того, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, уряд рекомендував щомісяця моніторити ціни/тарифи на тепло і гарячу воду.