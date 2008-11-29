Низький рівень вітаміну К небезпечний для літніх людей

Низькі рівні циркулюючого вітаміну К пов'язані з підвищеним ризиком обмеження рухливості та інвалідності у літніх людей, - пише eurekalert.org.

Нове дослідження визначає фактор, який слід враховувати для підтримки мобільності і незалежності в літньому віці. Робота була виконана Дослідницьким центром Міністерства сільського господарства з вивчення питань харчування та старіння ім. Джина Майера при Університеті Тафта.

Вчені вперше оцінювали зв'язок між біомаркерами статусу вітаміну К і обмеженнями рухливості та інвалідності у літніх людей.

«Через зростання населення похилого нам важливо розуміти безліч факторів ризику для інвалідності, пов'язаної з рухливістю, - сказала Кила Ши, перший автор і співробітник Міністерства сільського господарства США при Центрі Джина Майєра. - Низький статус вітаміну К був пов'язаний з виникненням хронічних захворювань, які призводять до інвалідності, але дослідження на цю тему тільки почалися. Тут ми спираємося на попередні дослідження, які виявили, що низький рівень циркулюючого вітаміну К зв'язаний з більш низькою швидкістю ходи і більш високим ризиком розвитку остеоартриту», - продовжила вона.

У новому дослідженні були вивчені два біомаркери: циркулюючий рівень вітаміну К (філохінон) і функціональний показник вітаміну К (плазмовий ucMGP). Використовуючи дані учасників з дослідження «Здоров'я, старіння і склад тіла», було з'ясовано, що у літніх людей з низьким рівнем циркулюючого вітаміну К частіше розвиваються обмеження рухливості та інвалідність. Інший біомаркер, плазмовий ucMGP, не виявляв чітких асоціацій з обмеженням рухливості та інвалідністю.

Зокрема, у літніх людей з низьким рівнем циркулюючого вітаміну К ймовірність розвитку рухливості була майже в 1,5 рази вища, а у людей з інвалідністю - майже в два рази вище, ніж у людей з достатнім рівнем. Це було вірно як для чоловіків, так і для жінок.

«Це підкреслює зв'язок вітаміну К з інвалідністю, пов'язаної з рухливістю, - сказала старший автор Сара Бут, дослідник вітаміну К і харчування, а також директор HNRCA. – Але, хоча два биомаркера, на які ми дивилися, відображають статус вітаміну К, на рівні біомаркерів також можуть впливати додаткові відомі або невідомі фактори. Необхідні подальші експерименти для розуміння механізмів біомаркерів і вітаміну К і їх ролі в рухливості".

У дослідженні використовувалися дані 635 чоловіків і 688 жінок у віці 70-79 років, приблизно 40 відсотків з яких були чорношкірими, які брали участь у програмі «Health ABC». У «Health ABC» мобільність оцінювалася кожні шість місяців протягом шести-десяти років з допомогою щорічних відвідин клініки і телефонних інтерв'ю за минулий час. Для цього аналізу дослідники визначили обмеження мобільності як наявність будь-якої складності з ходьбою на чверть милі або сходженням на 10 кроків без відпочинку протягом двох останніх півріч, а інвалідність як наявність безлічі труднощів або неможливість ходити і підніматися в гору за два останніх півріччя.

Циркулюючі рівні вітаміну К відображають кількість вітаміну К в раціоні. Кращі джерела їжі вітаміну К включають листову зелень, таку як шпинат, капуста та брокколі, і деякі молочні продукти. Для середнього дорослого одна чашка сирого шпинату забезпечує 145 мікрограмів (мкг) вітаміну К1, або 181 відсоток добової норми; одна чашка сирої капусти дає 113 мкг, або 141 відсоток; і половина чашки нарізаної вареної брокколі забезпечує 110 мкг, або 138 відсотків.