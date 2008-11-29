Семейный отдых в Закарпатье

Проведение отпуска в санатории «Солнечный» это уникальная возможность гармонично совместить отдых всей семьи с оздоровительными мероприятиями. Водный курорт в селе Поляна Свалявского района на Закарпатье, в зоне которого расположен санаторий, входит в четверку основных бальнеокурортов Украины. Заведение уютно разместилось в стороне от шумного центра на возвышенности. Взгляду открываются живописные пейзажи карпатской долины окруженной остроконечными смереками. Лес дарит прохладу летом, а в холодное время сдерживает порывы ветра, круглый год насыщая воздух запахом хвои. Детальную информацию об условиях, программах и ценах найдете на сайте https://www.sunnyresort.com.ua/detskij-klub/.

Преимущества отдыха в лечебно-оздоровительном комплексе «Солнечный»

Санаторий привлекает с первого взгляда. Новое здание гармонично сочетает в себе современные и характерные для карпатского региона архитектурные элементы. Ухоженная территория заведения, уютные комфортные номера создают атмосферу спокойного релакса. Особое внимание уделено семьям приезжающим на отдых с детьми.

Для интересного отдыха маленьких гостей на свежем воздухе обустроена примыкающая к зданию детская площадка. Всем необходимым для игр и занятий с детьми оснащена уютная и просторная комната-клуб с выходящим на внутренний двор огромным окном. На площади 52 м2 размещены бассейн с шариками, батут, созданы условия для занятий настольными играми, прослушивания сказок. просмотра излюбленных мультфильмов, развивающих моторику и детское воображение занятий с созданием маленькими ручками собственных шедевров. В периоды праздников с детками разыгрывают театральные постановки, проводят различные мастер-классы и конкурсы.

К преимуществам отдыха в «Солнечном» относятся также:

лучшие специалисты;

новейшая европейская лечебная аппаратура;

персональный подход к каждому из гостей заведения;

близкая по составу к кавказской «Боржоми» уникальная вода;

открытый бассейн;

наличие конференц и тренажерного залов;

постоянное развитие материально-лечебной базы;

доступные цены.

Как организованы прием и пребывание в санаторном комплексе

Санаторий предлагает прибывающим консультативное посещение специалиста, что позволяет провести персональные назначения с учетом их возраста, состояния здоровья и наличия патологии. По основным направлениям действуют программы разработанные специалистами санаторного комплекса. Они постоянно совершенствуются и расширяются.

Назначаемые процедуры адаптированы в соответствии с возрастными категориями и физическими данными посетителей.

Программы разработаны на любой сезон и возраст приезжающих гостей. Санаторный комплекс поставил своей задачей гармонично совместить оздоровительные и лечебные процедуры для отдыхающих разных возрастных категорий с интересным и эффективным отдыхом всех членов прибывающих семей. Заведение успешно справилось с этой задачей, подтверждением чему является его высокая посещаемость и детские голоса, оживляющие местность круглый год. Лучшим свидетельством высокого качества условий и положительного воздействия на здоровье служит то, что многие отдыхающие ощутив на себе целебное влияние местной минеральной воды, эффективность процедур и предоставленные комфортные условия проживания отдают предпочтение повторному оздоровлению в санатории «Солнечный». Персонал заведения гордится его репутацией и работает на удержание достигнутого уровня и расширение комплекса предоставляемых услуг.