Що таке фен-шуй?

Швидше за все, Ви чули про методику прикраси будинку згідно фен-шуй, або про таку корисну річ, як «дошка бажань». Все це націлене на поліпшення Вашого життя у всіх її аспектах.

Завдяки китайцям світ пізнав даосизм, а завдяки даосизму світ пізнав вже фен-шуй. З попередньої пропозиції можна зробити висновок, що фен-шуй – це даоська практика. Націлена вона на організацію простору. Освоївши цю практику ви зможете вибирати краще місце для побудови будинку або вибирати місця для речей так, щоб вони приносили вигоду (гроші, здоров'я і т. д.). За допомогою даосистської практики можна найкраще місце навіть для поховання. Головна мета – знайти виключно сприятливі потоки енергії і використовувати їх на благо людині. Згідно основної теорії даного вчення весь світ пронизують потоки енергії (і людину і природу і неживі предмети). Енергія ніяк не залежить від людини або часу. Тому ми можемо її лише визначити. Така енергія називається небесною долею. Фактично це Земна енергія, яка схильна до змін точно так само, як і наша планета. Вона всюдисуща, тому заблокувати її негативну частину не вийде. Однак, можна визначати місця скупчення позитивної і негативної енергії і в результаті цього визначати місця сприятливі для проживання, ведення бізнесу і т. д.

Протистояти негативній енергії може тільки позитивна енергетика, що виходить від самої людини. Якщо ж людина не в змозі боротися сам, йому на допомогу приходять духовні і фізичні практики. Також, існують спеціальні амулети, що впливають на навколишню енергетику. Приміром, згідно з фен-шуй не рекомендується створювати порожні кути і довгі проходи, оскільки це потенційні місця застою енергії.

Шень-ци

"Дихання задоволеного дракона" - саме так звучить переклад з китайської. Метою майстра є наповнення будинку гармонією і збереження людиною позитивного настрою. Шень-ци дуже потужна практика допомагає боротися зі стресом і зберегти як душевне так і фізичне здоров'я.

Золоті правила фен-шуй