Меркель закликає вирішити конфлікт між США та Іраном мирним шляхом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала вирішити конфлікт між Сполученими Штатами Америки та Іраном мирним шляхом. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, А. Меркель зазначила, що конфлікт, який розгорівся між США та Іраном, має бути вирішений політичним способом. Також німецький канцлер запевнила, що готова допомагати у вирішенні даної кризи.

"Я кажу, що для цього потрібно не просто плекати надію, а потрібно проводити максимально серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне рішення (конфлікту – ред.)", – заявила вона.

Крім того, А. Меркель додала, що під час саміту G20 наступного тижня в японській Осаці буде піднято питання врегулювання кризи у відносинах Вашингтона і Тегерана.

Нагадаємо, 20 червня Іран повідомив, що безпілотник США порушив повітряний кордон країни, за що був збитий. Після інциденту президент США санкціонував нанесення удару по Ірану, але в підсумку операція була скасована "за 10 хвилин до старту". Дональд Трамп заявив, що не хоче війни з Іраном, так як вона обернеться для Тегерана "небаченими руйнуваннями". Іран пообіцяв "твердо реагувати на будь-яку загрозу" з боку Вашингтона.