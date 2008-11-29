Слово о Херсонском судостроительном предприятии (ХСП)

Судостроение на черноморском побережье имеет давние традиции. Наряду с крупнейшими заводами в Николаеве значительное место занимают Херсонские верфи ведущие свое начало с сентября 1783 г. был спущен первый корабль «Слава Екатерины», положивший начало военного флота региона. Постепенно производство расширялось, осваивались новые современные технологии, проекты. Созданы уникальные научно-исследовательские суда для рыбной промышленности, танкерный, сухогрузный флот различного назначения.

Предприятие неоднократно меняло название, владельца. Наконец, в 2007 г. создано успешно работающее Херсонское судостроительное предприятие. Основной профиль завода - судостроение в Херсоне. Успешно выживания в условиях рынка компания занимается также ремонтом, переоборудованием флота, изготовлением комплектующих.

Производство в настоящее время

За практически три с половиной века существования завода сменилось на трудовом посту несколько поколение корабелов. Мастерство росло, значит качество продукции, накопленный опыт. Сегодня на верфи можно заказать строительство кораблей любых классов длинной до двухсот метров, шириной свыше 20 по документации заказчика. Специалисты конструкторского бюро помогут адаптировать проект под возможности завода. При необходимости можно заказать и полный цикл производства от разработки эскизов до воплощения в металл и полной готовности.

Важные подробности

Остановимся на некоторых позициях судостроения в Херсоне.

Применение легких сплавов

Алюминий начинает использоваться не только в авиации. Благодаря использованию аргоновой дуговой автоматической сварки технология находит применение в малотоннажном судостроении. Это лодки, яхты, катамараны, баржи, рыболовные, прогулочные суда. Возможно изготовление надстроек и надстроек для крупного флота, сходных трапов. Малый вес конструкций по сравнению со стальными корпусами, дает ощутимый выигрыш, позволяя при том же водоизмещении брать больше груза.

Достройка

Возникают ситуации, когда сторонние организации из-за банкротства, отсутствия необходимого оборудования и квалифицированного персонала не могут довести плавсредство до состояния готовности к плаванию. Специалисты завода оценят степень готовности, при необходимости проведут монтаж систем, трубопроводов, установят навигационное оборудование. Подготовят к сдаче регистру, уладят возникшие вопросы.

Движители

Завод поставляет двигатели ведущих мировых производителей. Заказчик может также выбрать капитально отремонтированный и прошедший испытания из запасных фондов. На мелкие суда опробована конвертация автомобильных либо тракторных моторов. Ремонтируем и заменяем редукторы. Винто-рулевой комплекс должен содержаться в исправности от него зависит живучесть судна, ремонтируем гарантируя качество работы.

Заключение

Как видно из статьи размещение заказа на Херсонском судостроительном предприятии выгодно обеим сторонам. К контрактам здесь относятся внимательно, невзирая на объемы. Всегда найдут приемлемое по цене решение. Флот стареет, поэтому судовладельцам придется его обновлять. Сделайте сейчас, когда есть возможность по доступным ценам. Можно заказать крупнотоннажный траулер океанического рыболовства. Вывезти продукцию из района промысла потребуется транспортный рефрижератор. Обладая таким флотом можно получить хорошую прибыль, ведь рыбная продукция ценится на мировом рынке.