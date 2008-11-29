На Марс із Землі могло бути занесене життя

Висушені земні мікроби можуть відновитися і рости на Марсі навіть при невеликій вологості, - пише sciencenews.org.

Дослідники вперше продемонстрували, що солонолюбиві мікроби можуть повернутися до життя з невеликою вологістю.

Вчені підозрювали, що мікроби в посушливих місцях можуть отримувати вологу тільки від вологості повітря, але ніхто не знав, що висохлі мікроби можуть відновлюватися з водою, висмоктуваної з повітря. Померлі бактерії Halomonas з гарячого озера Вашингтона пожвавилися і знову почали зростати після поглинання вологи в банку, - розповів 21 червня на зборах ASM Microbe-2019 астробіолог Марк Шнигурт з університету Уічіто в Канзасі. Це відкриття має значення для пошуку життя на інших планетах і для запобігання забруднення земної життям інших світів.

Шнигурт і його колеги вирощували бактерії Halomonas в розчині сульфату магнію. Сульфат магнію (також званий солями Епсома) і перхлорати є основними типами солей, виявлених на Марсі. Ці солі не утримують молекули води, як натрієві солі, тому у мікробів більше шансів затримати вологу.

За словами Шнеегурта, в чистих приміщеннях, де НАСА будує свій космічний корабель, були виявлені стійкі до солі магнію мікроби. "На Марсі безумовно є життя. Вона просто прийшла з землі", - сказав він. Питання в тому, «наскільки ми стурбовані тим, що організм з Землі може вижити і рости там?".

Дослідники виявили, що Halomonas, що ростуть в солях магнію при кімнатній температурі, подвоюють їх кількість за три-чотири дні. Навіть при -4°С-більш схожою на Марс температурі-мікроби ростуть, але це займає місяці. Мікроби також добре переносили повторювані цикли сушіння і зволоження. «Ми втрачаємо кілька примірників, але не величезна кількість», - сказав він.

За словами Шнигурта, в даний час Марс, ймовірно, занадто холодний і сухий, щоб земні мікроби могли там процвітати. Але «принаймні, деякі з них можуть рости в таких хімічних умовах».