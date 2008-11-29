Зеленський скасував 167 указів попередніх президентів

Президент України Володимир Зеленський скасував 167 указів президентських указів, у тому числі про штрафні санкції за порушення касової дисципліни. Про це він повідомив в ході зустрічі з бізнесом в Києві в четвер.

"Наша команда в Адміністрації президента також не втрачає часу — ми провели повну інвентаризацію указів президента — того, що неможливо було винести з адміністрації", — сказав В. Зеленський.

Зокрема, йдеться про встановлення штрафів за порушення касової дисципліни, обмежень для нотаріусів на встановлення цін за свої послуги, а також заборони використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми, уточнив президент. "Це все вже в минулому", — підкреслив він.

Президент підписав два укази №418/2019 і №419/2019 про визнання такими, що втратили чинність 159 указів, виданих першими президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенком та Віктором Януковичем.

Ранні скасовуються укази (1991-2001 рр.) мають майже винятково економічний характер, пізні (переважно 2011-2013 рр.) — адміністративні, стосуються положень про різних відомствах.

Також скасовуються окремі положення та пункти ще 31 Указу, у тому числі скасовуються окремі абзаци та пункти указів про зміни до інших указів.

Переважна більшість скасованих указів видані в роки президентства Л. Кучми і В. Януковича. Скасовуються лише 8 указів, виданих Л. Кравчуком у 1991-1994 рр. і один — Ст. Ющенко в 2005 р. за скасування не підпадає жоден з указів, виданих п'ятим президентом України П. Порошенко — лише одна зі статей його указу про положення про Генштабі ЗСУ.