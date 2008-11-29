Чай з солодки може бути небезпечний для гіпертоніків

Чай з солодки може викликати підвищений кров'яний тиск, - пише eurekalert.org з посиланням на CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

«Надмірне вживання деяких рослинних продуктів може мати шкідливі побічні ефекти, - говорить доктор Жан-П'єр Фалет з кафедри неврології Університету Макгілла (Монреаль, Квебек). - Продукти, що містять екстракт кореня солодки, можуть підвищувати кров'яний тиск, викликати затримку води і знижувати рівень калію при надмірному споживанні».

84-річний чоловік відвідав відділення невідкладної допомоги з приводу надзвичайно високого кров'яного тиску, яка була викликана споживанням домашнього чаю, приготовленого з кореня солодки. Він страждав від головного болю, чутливості до світла, болю в грудях, втоми і затримки рідини в литках. Після госпіталізації і лікування пацієнт сказав лікарям, що випивав 1-2 склянки в день домашнього екстракту кореня солодки, званого «ерк су», протягом двох тижнів до цього. Цей напій популярний на Близькому Сході і в деяких частинах Європи, а особливо в Єгипті під час Рамадану.

«Враховуючи мультикультурне населення Канади, лікарям слід розглянути можливість контролю споживання кореня солодки у пацієнтів з гіпертонією», - говорить доктор Фалет.