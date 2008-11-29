LED экраны: светодиодная революция в действии

Появление лед табло стало настоящей революцией в мире рекламы и продвижения бизнеса. Светодиодный экран быстро стал популярным, ему стали отдавать предпочтение перед обычными световыми вывесками и баннерами. Причин этому несколько – широкие возможности оборудования, высокое качество транслируемого изображения, легкость управления.

Технические характеристики

Одно из основных преимуществ led дисплея – высокое качество изображения. Современные модели имеют высокое разрешение, за счет чего обеспечивается отличная детализация картинки. Этот параметр определяется шагом пикселя. Чем ближе пиксели расположены друг к другу, тем выше будет разрешение табло. Способность полноцветных экранов передавать миллионы цветовых оттенков (16,7 млн) делает транслируемое изображение реалистичным.

Дальность показа у светодиодных дисплеев может доходить до сотен метров. Это позволяет рекламодателям донести до потребителей нужную информацию, даже если прохожие находятся от дисплея на большом расстоянии. Это выгоднее для представителей бизнеса, чем вешать обычный баннер того же размера, как и лед табло, информацию с которого невозможно увидеть издалека.

Мобильность

Производители выпускают светодиодные экраны небольшого размера, широкоформатные. Дисплеи небольшого размера имеют модульную сборку. Широкоформатные состоят из кабинетов, в каждом из которых установлено несколько модулей. Кабинетная сборка удобна тем, что делает легкими установку и демонтаж оборудования. Можно быстро установить большой экран на каком-то крупном мероприятии, а по завершении празднества легко его демонтировать и перевезти в другое место.

Светодиодный экран: цена на оборудование

Стоимость led дисплея зависит от нескольких параметров:

Место установки оборудования. Производители предлагают интерьерные и уличные модели. У оборудования для установки вне помещения герметичный корпус, что повышает его стоимость.

Уровни яркости и разрешения экрана.

Размер оборудования.

Тип управления. Возможно дистанционное управление дисплеем, с компьютера, через смартфон.

Количество цветов, которые способен передавать дисплей. Табло могут быть монохромными и полноцветными.

Производитель. Оборудование отечественных изготовителей можно приобрести дешевле, чем продукцию иностранных фирм. При этом дисплеи будут иметь одинаковые технические возможности.

Если у вас возникли сложности с покупкой светодиодной панели, свяжитесь с представителями компании РСТ, контактный телефон можно найти по адресу ukr-svetodiod.com.ua. Сотрудники организации помогут вам определиться с техническими характеристиками оборудования, помогут в выборе подходящего led экрана.