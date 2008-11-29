Навіщо Нацбанк відмовляється від копійок і друкує банкноти по тисячі гривень

Національний банк вирішив утилізувати копійки невеликих номіналів, повністю замінити дрібні гривні на монети, а заощадження «під матрацами» українці з жовтня зможуть зберігати в купюрах по 1000 грн. FinClub описує, як буде проходити грошове оновлення, а головне – навіщо.

Які копійки деактивують

Торговці будуть приймати «срібні» монети номіналом 1, 2 і 5 копійок в якості оплати до 30 вересня 2019 року. З 1 жовтня вони перестануть бути платіжним засобом, тому отримані до цієї дати монети магазини до 18 жовтня повинні будуть передати через банки в Нацбанк для утилізації.

Але свою цінність копійки збережуть ще три роки. Якщо ви не встигнете у найближчі три місяці використовувати свою дрібниця для оплати товарів або послуг, ви зможете обміняти її на монети або банкноти інших номіналів (без доплат і обмежень по сумах). Зробити це можна буде в будь-якому банку до 30 Вересня 2020 року, а до 30 вересня 2022 обмін дрібних номіналів на більші буде проводитися тільки в НБУ і уповноважених банках-ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль. З 1 жовтня 2022 ці монети зацікавлять лише нумізматів і виробників шайб.

Це дозволить вивести з обігу 5,71 млрд монет.

Карбування монет 1, 2 і 5 копійок НБУ припинив ще 1 липня 2018 року, але тоді в НБУ говорили, що вилучення їх з обігу не буде – вони самі поступово вийдуть з обігу. Через рік НБУ передумав і вирішив позбавити ці монети платіжної функції.

Які копійки залишаться як засіб платежу

В обігу залишаться тільки «золотисті» монети номіналами 10, 25 і 50 копійок. Але і ця ситуація триватиме недовго. НБУ планує, що монета 25 копійок поступово виводитиметься з обігу: Банкнотно-монетний двір перестав карбувати їх ще в липні минулого року, а тепер, коли Монети цього номіналу – їх 1,73 млрд шт. – опинятимуться в банках після інкасації, вони вилучатимуться з обігу Нацбанком.

Після цього в обігу залишаться тільки 10 і 50 копійок. Основною розмінною монетою стануть 10 копійок, адже правило округлення торгового чека, введене Нацбанком з 1 липня 2018 року, якраз спрямоване на те, щоб торговець міг видати здачу» до гривні " 10-копійчаними монетами. Зараз їх 3,82 млрд шт. Ще 1,25 млрд монет по 50 копійок.

Навіщо НБУ позбавляється від частини номіналів копійок

Нацбанк оперує "букетом" причин. Основних дві:

З моменту появи гривні у вересні 1996 року інфляція сумарно склала 1585%, отже, купівельна здатність 1 грн (100 копійок) знизилася майже в 16 разів. Враховуючи збільшений масштаб цін, потреба в дрібних копійках для оплати товарів впала майже до нуля. Виходячи з цього, НБУ запевняє, що відмова від копійок це наслідок інфляції, а не її причина.

Висока собівартість виробництва монет низького номіналу. Карбувати монету в 1 копійку коштує набагато дорожче, ніж її номінал, хоча НБУ конкретні витрати не розголошує. Відмовившись від роботи з «дрібницею», він хоче заощадити 90 млн грн на рік.

Навіщо НБУ виводить металеві копійки, але вводить металеві гривні

Основне пояснення НБУ те ж – економія. Оскільки металеві гривні зношуються в десять разів довше, ніж паперові (всього два роки), то відносна собівартість металевих гривень виявляється менше. Економія складе 1 млрд грн.

З 1997 року в обігу вже випускалися монети номіналом 1 грн, і вони були досить великими (26 мм), щоб на дотик визначати їх «цінність». Тоді як випущені в 2018 році монети 1 і 2 гривень нового зразка (18,9 мм і 20,2 мм відповідно) викликали публічну критику НБУ, що вони настільки малі (ширше нинішніх монет 1 і 2 копійки всього на 2,9 мм, і того ж кольору), що сприймаються як копійки самих нижчих номіналів. В НБУ на цю критику відповідають, що українці незабаром перестануть плутати 1 і 2 грн з 1 і 2 копійками тільки тому, що копійки з жовтня почнуть виводити з обігу.

Зміни в дизайн монет вноситися не буде. У минулому році НБУ викарбував 140 млн штук монет по 1 грн і 145 млн штук по 2 грн (У роздріб надійшло тільки 98,9 млн 2-гривневих монет). Цього року їх викарбують «на склад» по 80 млн штук.

В кінці року з'явиться монета 5 грн, а в 2020 році-10 грн. Вони також компактні-22,1 мм і 23,5 мм. до кінця поточного року викарбують по 100 млн штук обох номіналів.

Це дозволить НБУ припинити друкувати банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 грн для поповнення грошового обороту (тільки для нумізматичних колекцій). А потреба економіки в готівкових грошах буде компенсувати карбуванням монет цих же номіналів. Завдяки цьому повний висновок 1,13 млрд штук паперових гривень нижчих номіналів з обігу розтягнеться на роки.

Що буде з іншими паперовими гривнями

Кардинальних експерименти з банкнотами номіналів 20, 50, 100, 200 і 500 гривень НБУ не обіцяє – монет з аналогічним номіналом не буде. Але купюрам вдосконалять дизайн і захист. На поточний момент вже оновлені дизайни купюр 20, 100 і 500 грн.

Тому в найближчих планах НБУ випуск оновлених банкнот 500 і 200 грн.

НБУ "дозрів" до того, щоб максимальним номіналом стала банкнота 1000 грн з портретом Володимира Вернадського на лицьовій стороні нової банкноти. Вона буде введена з 25 жовтня і спростить українцям накопичення гривневих заощаджень у готівковій формі. Оскільки зараз 500-гривневими банкнотами сформовано 55% готівкового обороту за сумою (але тільки 15% за кількістю банкнот), а на 200-гривневі припадає ще третина обороту (22% банкнот).

Чи винаходить НБУ український велосипед

У НБУ запевняють, що в результаті реформи номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів, що «нормально» на тлі 11-13 номіналів в інших країнах. З цього може скластися враження, що відмова від дрібних монет це глобальний тренд. Але, приміром, в єврозоні використовуються і 1, і 2, і 5 євроцентів (максимальний номінал випущених банкнот – 200 євро, але в обігу – 500 євро), в США звертаються 1 і 5 центів ($100; $10 000), у Польщі – 1, 2 і 5 гріш (500 злотих), у Росії – 1 і 5 копійок (5000 рублів).

НБУ посилається (за кількістю номіналів) на досвід США, Канади (монета 1 цент не випускається, але залишається в обороті; максимальний номінал – 100 доларів), Великобританії (монети від 1 пенси; 50 фунтів), Чехії (монети геллер виведені з обігу, мінімальна монета – 1 крона, максимальна банкнота – 5000 крон), Данії (монетний ряд починається від 50 ері, а банкнотний ряд закінчується 1000 кронами), Швейцарії (монетний ряд починається від 5 раппенов, а банкнотний ряд закінчується 1000 франками), Австралії (вивела з обігу 1 і 2 центи; максимум – 100 доларів).