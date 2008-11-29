Масштаби зникнення видів рослин були недооцінені

Вчені вперше з'ясували, що за останні століття зникло в два рази більше рослин, ніж птахів, ссавців і земноводних разом узятих, - пише sciencemag.org з посиланням на Nature Ecology & Evolution.

Дослідники переглянули опубліковані дослідження, міжнародні бази даних та музейні зразки, такі як трави з Мадагаскару, і з'ясували, що за останні 250 років зник 571 вид рослин. Одна з причин, по якій загальна кількість перевищує кількість добре вивчених тварин, полягає в тому, що в цілому існує більше видів рослин. Судячи з процентного співвідношення, ситуація все ж гірше для ссавців і птахів: за оцінками, вимерло 5% цих видів в порівнянні з 0,2% рослин.

Втрати включають чилійське сандалове дерево в південній частині Тихого океану, що використовується для отримання ароматної деревини. Останній раз його бачили на острові Робінзона Крузо в 1908 році. Найбільші темпи вимирання серед рослин спостерігаються у дерев і чагарників на островах, де часто зустрічаються види, яких немає більше ніде на планеті, а також в регіонах з багатим розмаїттям, особливо в тропіках і в умовах середземноморського клімату.

Також світ втратив смугасту трійцю (Thismia americana), безлиста рослина, яка росла повністю під землею, за винятком своїх квітів. T. americana була вперше описана в 1912 році на піщаній заболоченій ділянці в Чикаго (штат Іллінойс) і була знищена внаслідок розвитку.

У цілому число 571 (вимерлий вид рослин) в чотири рази перевищує офіційний список, який ведеться Міжнародним союзом охорони природи в Гланди (Швейцарія). І, ймовірно, це все ще неповна оцінка, оскільки про статус рослин в Африці і Південній Америці відомо менше, ніж на інших континентах. В даний час зникнення загрожує більш ніж мільйону видів (що означає 14% розмаїття рослин і тварин).