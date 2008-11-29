В Україні зростають обсяги будівництва

За п'ять місяців 2019 року підприємства України виконали будівельні роботи майже на 52 млрд грн.

За даними Державної служби статистики, за підсумками січня-травня 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року індекс будівельної продукції склав 126,3%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 140,6%, житлових будівель – 97,3%, нежитлових – 136,2%.

При цьому нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 78,8% від загального обсягу виконаних робіт. Капітальний та поточний ремонти-12,8% та 8,4% відповідно.

У Дніпропетровській області за п'ять місяців цього року виконано будівельних робіт на 6,5 млрд грн., Харківській – на 5 млрд грн, Одеській-майже на 4,3 млрд грн., у Києві-на 12,2 млрд грн.