Новий інструмент для діагностики захворювань серця

Дослідники вперше розробили надійну неінвазивну функціональну МРТ серця, - пише eurekalert.org.

Міжнародна команда, очолювана вченими з Дослідницького інституту здоров'я Лоусона і Медичного центру Седарс-Сінай, показала, що магнітно-резонансна томографія (МРТ) може використовуватися для вимірювання того, як серце отримує кисень як для здорових пацієнтів, так і для пацієнтів з хворобою серця.

Зниження припливу крові до серцевого м'яза є основною причиною смерті в західному світі. В даний час діагностичні тести, доступні для вимірювання кровотоку в серці, вимагають введення радіоактивних хімікатів або контрастних речовин, які змінюють сигнал МРТ виявляють наявність захворювання. Такого методу дослідження супроводжують ризики, його не рекомендується робити деяким пацієнтам, включаючи пацієнтів з порушеною функцією нирок. Щорічно в Канаді проводиться більше 500 000 подібних тестів.

«Цей новий метод, серцева функціональна МРТ серця (сфМРТ), не вимагає введення голок або хімічних речовин в організм, - говорить доктор Франк Прато, помічник директора Інституту Лоусона з візуалізації. - Це усуває існуючі ризики і може бути використано для всіх пацієнтів".

«Наше відкриття показує, що ми можемо використовувати МРТ для вивчення активності серцевого м'яза, - пояснює доктор Прато. - Ми успішно застосовували доклінічну модель, і тепер готуємося показати, що її можна використовувати для точного виявлення захворювань серця у пацієнтів».

Повторне вплив вуглекислого газу використовується для перевірки того, наскільки добре кровоносні судини серця працюють для доставки кисню до м'язів. Дихальний апарат змінює концентрацію вуглекислого газу в крові. Ця зміна повинна привести до зміни кровотоку до серця, чого не відбувається при наявності захворювання. Метод сфМРТ надійно визначає наявність цих змін.

Інші дослідники вже вивчали чутливу до оксигенації МРТ, але початкові результати містили високий рівень «шуму» з розмитими зображеннями. Керівник та партнер проекту доктор Рохан Дхармакумар - заступник директора Науково-дослідного інституту біомедичної візуалізації в Медичному центрі Седарс-Сінай, вважає, що шум насправді є зміною в обробці кисню серцем. Він розробив спосіб усереднення цього відхилення, і під час тестування в Лоусоні команда виявила, що шум насправді є новим способом вивчення роботи серця.

«Ми відкрили двері в нову еру і абсолютно новий спосіб проведення серцевого стрес-тестування для виявлення пацієнтів з ішемічною хворобою серця, - говорить д-р Дхармакумар. - Цей підхід долає обмеження всієї сучасної діагностики - більше не буде необхідності в ін'єкціях або фізичних навантаженнях, таких як біг на бігових доріжках».

"Використання МРТ буде не тільки безпечніше, ніж існуючі методи, але також дасть більш детальну і оперативну інформацію про процес захворювання", - додає доктор Прато.

На додаток до вивчення ішемічної хвороби серця, цей метод може бути використаний в інших випадках, коли порушується серцевий кровотік, наприклад, для оцінки наслідків серцевого нападу або пошкодження серця під час лікування раку. Завдяки мінімальному ризику, цей новий інструмент можна безпечно використовувати кілька разів для одного і того ж пацієнта, щоб краще вибирати правильне лікування і на ранньому етапі з'ясовувати, чи працює він. Д-р Прато зазначає, що «з цим новим вікном в роботу серця ми можемо багато чого дослідити, коли мова заходить про роль кисню у здоров'ї і хвороби». В майбутньому Прато хоче провести клінічні випробування методу протягом декількох років.