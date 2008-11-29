Індивідуальний підхід до старіння мозку

Команда дослідників запропонувала нову модель вивчення вікового зниження пізнавальних здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей людини, - пише eurekalert.org з посиланням на Frontiers in Aging Neuroscience.

За словами Лі Райан - професора та голови факультету психології Університету Арізони, такого поняття, як універсальний підхід до старіння мозку, не існує. У ряді досліджень розглядалися окремі фактори ризику, які можуть сприяти зниженню пізнавальної здібності з віком, такі як хронічний стрес і серцево-судинні захворювання. Однак ці фактори можуть по-різному впливати на різних людей залежно від інших змінних, таких як генетика і спосіб життя, говорить Райан.

У новій статті вчені виступають за більш персоналізований підхід з використанням принципів точної медицини в цілях кращого розуміння, запобігання і лікування вікового зниження когнітивних функцій.

«Старіння неймовірно складно, і велика частина досліджень зосереджувалась лише на одному аспекті старіння в момент часу, - сказала Райан. – Ми намагаємося взяти базові концепції точної медицини та застосувати їх для розуміння старіння в цілому і старіння мозку зокрема... У всіх людей різні фактори ризику та різні умови навколишнього середовища і на вершині всього цього - індивідуальні відмінності в генетиці. Ви повинні зібрати всі ці речі, щоб передбачити, як у конкретної людини буде відбуватися процес старіння. Немає єдиного способу старіти».

Хоча більшість літніх людей - близько 85% - не будуть страждати від хвороби Альцгеймера протягом життя, певний рівень зниження когнітивних функцій вважається нормальною частиною старіння. За словами Райан, більшість людей у віці 60 років і старше відчувають деякі когнітивні порушення.

Це не тільки загрожує якості життя літніх людей, але й має соціально-економічні наслідки, які становлять сотні мільярдів доларів у вигляді витрат на охорону здоров'я й догляд, а також втрату продуктивності на робочому місці, пишуть Райан і її співавтори.

Дослідники ставлять перед собою високу мету: зробити можливим збереження здоров'я мозку протягом усього життя дорослої людини, яка на даний момент у США становить трохи більше 78 років.

У своїй вчені представляють точну модель старіння, яка повинна стати відправною точкою для майбутніх досліджень. Основна увага приділяється трьом областям: широкі категорії ризику, драйвери мозку і генетичні варіанти. Прикладом категорії ризику для вікового зниження пізнавальної здатності є серцево-судинне здоров'я, яке безпосередньо пов'язане зі здоров'ям мозку. Більш широка категорія ризику включає в себе кілька окремих факторів ризику, таких як ожиріння, діабет і гіпертонія.

Потім модель враховує рушійні сили мозку або біологічні механізми, за допомогою яких окремі фактори ризику в категорії дійсно впливають на мозок. За словами Райан, це область, в якій існуючі дослідження особливо обмежені.

Нарешті, модель розглядає генетичні варіанти, які можуть збільшувати або зменшувати ризик вікового зниження пізнавальної здібності людини. Незважаючи на всі зусилля людей вести здоровий спосіб життя, гени вносять вклад в цей процес і не можуть бути проігноровані, говорить Райан. Наприклад, існують гени, які знижують або підвищують ймовірність того, що людина захворіє діабет, іноді незалежно від його живлення.

Незважаючи на те, що модель точного старіння знаходиться в стадії розробки, дослідники вважають, що розгляд комбінації категорій ризику, драйверів мозку і генетичних варіантів є ключем до кращого розуміння вікового зниження когнітивних функцій і визначення найбільш ефективних методів медичного втручання у різних пацієнтів.

Райан уявляє собі майбутнє, в якому ви можете піти в кабінет свого лікаря і помістити всю інформацію про своє здоров'я і спосіб життя в додаток, який потім допоможе медичним працівникам направити вас за індивідуальним шляхи підтримки здоров'я мозку протягом усього життя. Ми ще не досягли цього, але важливо продовжити дослідження в області зниження когнітивних функцій, пов'язаного з віком, оскільки досягнення в області охорони здоров'я і технологій можуть продовжити термін життя ще більше, сказала вона.

«Діти, які народилися в цьому десятилітті, ймовірно, мають 50% -ний шанс на життя до 100 років, - вважає Райан. - Ми сподіваємося, що Дослідницьке співтовариство перестане думати про старіння як про єдиний процес і визнає, що він є складним, а не універсальним. Для того, щоб дійсно просунути дослідження вперед, нам необхідно застосовувати індивідуальний підхід».