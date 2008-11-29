Держборг України скоротився в травні

Державний і гарантований державою борг України за травень зменшився на 18,36 млрд грн., або на 1,43 млрд дол. у валютному еквіваленті, за даними Міністерства фінансів.

Станом на 31 травня державний і гарантований державою борг України становив 2,107 трлн грн., або 78,39 млрд дол.

З них 1,309 трлн грн., або 48,71 млрд дол. припадає на зовнішній борг, на внутрішній борг – 797,57 млрд грн., або 29,68 млрд дол.

Разом з тим з початку року за січень-травень, обсяг держборгу зріс на 0,1% в доларовому еквіваленті, але при цьому скоротився на 2,9% в гривневому еквіваленті. Нагадаємо, співвідношення державного боргу України до ВВП за підсумками I кв. 2019 р. знизилося до 59%.