Держава заплатить за агітацію певних партій

Кожній політсилі, яка пройде до Верховної Ради, будуть відшкодовані витрати на передвиборну агітацію в обсязі, що не перевищує суму виборчого фонду партії. Про це заявив на прес-конференції аналітик громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Денис Рибачок, повідомляють "Українські новини".

"8 жовтня 2015 року Верховна Рада прийняла закон про протидію та запобігання політичній корупції. Якраз цим законом були внесені зміни до виборчого законодавства. Одна з ключових інновацій, яка раніше не застосовувалася в Україні - держава фактично заплатить за агітацію певних політичних партій", - розповів Рибачок.

За його словами, якщо в парламент пройдуть п'ять партій, які витратять по максимуму - по 360 мільйонів, то максимальний розмір загального виборчого фонду може становити близько 2 мільярдів гривень.

Згідно з новим опитуванням, який проводив Український інститут соціальних досліджень ім. Яременко та центр "Соціальний моніторинг", на таку компенсацію можуть розраховувати партія "Слуга народу" (45,3%), "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Батьківщина" (8,8%), " Європейська солідарність "(8,4%)," Голос "(6,8%). До 5-процентного прохідного бар'єра наближаються "Громадянська позиція" (4,5%) і "Сила і честь" (4,4%).