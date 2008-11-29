Набуло чинності важливе рішення НБУ про валюту: що змінилося для українців

20 червня, на українському ринку сталася історична подія. НБУ скасував обов'язковий продаж валюти для бізнесу у вигляді 30%. Подібні вимоги діяли з початку незалежності до 2005 року. А потім їх знову ввели в 2012 році і вони діяли до поточного моменту в різних обсягах.

З 2012 року валютний бізнес повинен був продавати на міжбанку 50% від виручки, а починаючи з березня поточного року — 30% від виручки. Ці обмеження фактично ніяк не впливали на поведінку бізнесу, так як він продавав понад 90% валюти за власним бажанням.

Дана норма перестала працювати сьогодні, 20 червня. Всі гроші, які отримав бізнес за 19 червня, вже не будуть так регулюватися. Комерсанти можуть не продавати тепер частину своєї виручки.

Український регулятор не бачить жодних проблем у цьому рішенні. Експерти також нічого не говорять з цього приводу і впевнені, що гривня від скасування постанов нічого не відчує.

Аналітик Альпарі Максим Пархоменко зазначає, що навпаки все стане краще. Лібералізація не призвела до зниження гривні. На практиці, подібні обмеження обходили великі компанії і валюта осідала в регуляцій, де ніяких обмежень на рух капіталу не було. Тому бізнес зараз буде зменшувати з ними операції і переводити гроші в Україну. Це дасть можливість гривні ще більше зміцнитися на ринку в середньостроковій перспективі.

Раніше ми писали, що сьогодні торги на міжбанку гривні почалися на 26,36-26,38 грн за один долар. Спекулянти намагалися підняти курс на кілька копійок, але вони не змогли втриматися. Національний банк не виходив сьогодні на біржу і не купував валюту. Експерти думають, що НБУ сьогодні не хоче займатися скупкою валюти.