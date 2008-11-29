Какую одежду взять с собой в отпуск?

Практически каждый человек, собирая чемодан, в преддверии тёплого солнечного отдыха на курорте думает о том какую одежду взять с собой и в каком количестве.

Давайте разберёмся, что действительно необходимо в отпуске, а что и вовсе не пригодится.

Что надеть на себя сразу?

Чтобы сильно не устать в дороге постарайтесь не надевать на себя большого количества одежды. Лучше всего будет, если вы наденете лёгкие летние брюки и футболку или рубашку, блузку (хлопок, лён, шёлк, ...). Если вам предстоит ехать в поезде или на машине, на всякий случай возьмите с собой олимпийку или ветровку с капюшоном.

Самая удобная обувь в дороге – кеды, сланцы, слипоны, мокасины или кроссовки (желательно с перфорацией). В них ваши ноги не почувствуют усталости даже после 8-часового или более долгого пути.

Что взять с собой для прогулок?

Побольше летних вещей из лёгких тканей. Мужчинам можно взять льняные или хлопковые рубашки, футболки и поло. Брюки и шорты из конопли, рами, хлопка, трикотажа и прочих летних тканей.

Девушки могут взять с собой несколько летних лёгких платьев и шортиков, в которых будет не жарко гулять по южным тёплым улицам. Для прогулок по пляжу можно взять с собой летнюю сумку. Не стесняйтесь выбирать яркие оттенки красного, синего, жёлтого и прочих контрастных цветов, девушка всегда должна оставаться красивой, интересной, жизнерадостной и привлекательной. Интересные варианты можно рассмотреть в коллекции женская и мужская одежда от Сенстайл.

В качестве обуви для прогулок можно рассмотреть всю, описанную выше, а также лёгкие летние ботинки для мужчин, босоножки для девушек. На всякий случай (при возможности) девушкам рекомендуется носить с собой сланцы (на случай поломки каблуков). Иногда дорога до отеля или другого места проживания занимает много времени.

Что одеть на ужин?

Для вечерних выходов мужчины могут взять с собой несколько рубашек и пиджак (на случай, если станет холодно, и ваша дама замёрзнет). Летние брюки и классические ботинки или, например, мокасины прекрасно подойдут для таких выходов.

Девушки вечером могут перевоплотиться их лёгких платьев, в вечерние из более плотных тканей. Можно надеть свободные брюки и блузку или футболку, например, белого цвета. В качестве обуви можно рассмотреть вечерние, классические туфли на высоком каблуке. Можно взять с собой клатч или небольшую сумочку.

А что, если дождь?

На случай непредвиденных и ожидаемых осадков с собой нужно иметь дождевик. На случай резкого ухудшения погоды мужчина может взять с собой в отпуск брюки из плотной ткани с подкладом, а девушка — тёплые колготки. Мужчинам желательно прихватить плотную рубашку, свитшот, толстовоку и куртку. Девушкам можно взять свитшот, толстовку, куртку и платье из плотной ткани.

В качестве обуви всегда подойдут кроссовки и кеды.

А что надеть на торжество?

Если вас позвали на свадьбу или день рождения, то, конечно, будет странно появляться в шортах. Мужчины могут взять с собой костюм или просто брюки из тонких летних тканей, например, из хлопка или льна. Лучше всего будет надеть рубашку или поло, а на ноги классические или летние лёгкие ботинки, туфли, слипоны.

Девушка может надеть красивое платье, например, из атласной или льняной ткани. Велюровый или любой другой комбинированный костюм или просто юбку с блузкой. На ноги стоит подобрать красивые босоножки или туфли, например, чёрного или бежевого цвета, возможно украшенные цветами или имеющие множество ремешков. Что-нибудь интересное можно подобрать здесь https://senstyle.com.ua/zhenskaya-odezhda/.

Самое главное, выбирайте одежду в соответствии с погодным графиком и учитывайте, сколько времени вы проведёте в том или ином месте. Старайтесь соблюдать стиль мероприятия, чтобы не выглядеть нелепо на фоне остальных. Отдыхайте с комфортом и весельем!