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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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ГПУ відкрила 3 справи за пропозиції по Донбасу
Це три справи: про державну зраду, підготовці до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання української армії.
У ГПУ зареєстрували 3 кримінальні справи: про державну зраду, підготовці до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання української армії. Про це сказав генеральний прокурор Юрій Луценко
Глава ГПУ пояснив, що у нього викликало обурення "пропозиція представників України в Мінській контактній групі заборонити вогонь в бік противника".
Справа про підготовку фінансування терористів, за словами Луценка, стосується "тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями".
Генпрокурор також згадав заяви "представників в Мінську" і "з владних кабінетів" про те, що "росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській і Донецькій області".
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганське та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких 2 українських військових загинули, а 8 отримали поранення.
Нагадаємо, що на наступному тижні президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.
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