ГПУ відкрила 3 справи за пропозиції по Донбасу

Це три справи: про державну зраду, підготовці до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання української армії.

У ГПУ зареєстрували 3 кримінальні справи: про державну зраду, підготовці до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання української армії. Про це сказав генеральний прокурор Юрій Луценко

Глава ГПУ пояснив, що у нього викликало обурення "пропозиція представників України в Мінській контактній групі заборонити вогонь в бік противника".

Справа про підготовку фінансування терористів, за словами Луценка, стосується "тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями".

Генпрокурор також згадав заяви "представників в Мінську" і "з владних кабінетів" про те, що "росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській і Донецькій області".

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганське та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких 2 українських військових загинули, а 8 отримали поранення.

Нагадаємо, що на наступному тижні президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.