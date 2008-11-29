Гелевое наращивание ногтей и его особенности

Длинные и яркие ногти могут улучшить любой образ. Современные нейлмейкеры создают настоящие шедевры маникюрного искусства. Увы, не всем от природы дано иметь крепкие ноготки достаточной длины. Но в этом случае помогает бьюти-индустрия с ее открытиями и инновационными процедурами.

Многим девушкам на помощь приходит наращивание ногтей здесь. Это и создание желаемого дизайна, и защита ногтей от обламывания, и красивый маникюр. Особенной популярностью в этой сфере пользуется гелевый материал. Он успешно заменил на рынке не слишком экологичный акрил и стал главным инструментом успешного наращивания.

Что такое гелевое наращивание и зачем оно нужно?

Гелевое наращивание ногтей – это процесс создания искусственного продолжения природной ногтевой пластины при помощи специального прочного материала. В процессе могут использоваться специальные типсы или технология наращивания по форме. От них зависит конченый результат.

Если мастер решает наращивать ноготки по форме, он наносит гель прямо на природные ноготки. В этом случае важно, чтобы клиентка имела здоровые и достаточно прочные ногтевые пластины. Такой вариант выглядит очень естественно и аккуратно, но для создания длинных «коготков» не очень хорошо подходит.

Типсы используют в двух случаях. Первый – это слабые и короткие от природы ногти. В этом случае искусственные типсы наклеивают прямо на ногтевые пластины и по ним проводят наращивание. Второй случай – создание особенного дизайна. При помощи типс можно сделать любую форму и длину.

Наращивают ноготки для самых разных целей. Если ранее такая процедура была популярна как роскошь для праздников и особенных случаев, то теперь это самая обычная услуга на каждый день. Кто-то желает иметь длинные ноготки, но природа не дает желаемой прочности и длины. Другие же просто хотят усовершенствовать свой маникюр.

Преимущества гелевого наращивания ногтей

Процедура наращивания ногтей имеет много преимуществ. Во-первых, она не занимает очень много времени. Мастер с опытом на весь процесс требует около двух часов времени. Зато после нет необходимости регулярно ходить в салон и постоянно следить за ноготками в домашних условиях.

Во-вторых, гелевые ногти отличаются огромной прочностью. При условии использования качественных материалов наращенные ноготки держатся от трех до четырех недель. Они сохраняют блеск, не теряют формы и прекрасно переносят воздействие внешних факторов. Человек может чувствовать себя вполне комфортно с ними.

Среди других преимуществ стоит отметить и такие:

Возможность отрастить свои крепкие ногти. Наращенная пластинка будет защищать природные ногтевые пластины от повреждений и расслаивания. Благодаря этому после окончания сроков носки пластинку можно снять, а на ее месте останутся достаточно длинные природные ноготки.

Гелевое наращивание можно носить до года. Нет необходимости делать перерывы на отдых и восстановление. Современные качественные материалы не наносят такого уж сильного вреда.

Наращивание помогает выровнять поверхность ногтя, сделать ее гладкой и блестящей. После на ней очень удобно создавать любой дизайн. При этом ноготки имеют красивый блеск.

Естественный внешний вид. Сегодня наращенные ногти практически не отличаются от природных. Они выглядят достаточно естественно и гармонично за счет использования качественных материалов.

Гелевые пластинки можно быстро подкорректировать. В непредвиденных случаях мастер может легко провести коррекцию и продлить срок носки ноготков.

Также стоит отметить, что наращенные типсы легко снимаются. К тому же гелевая основа пропускает влагу и воздух, благодаря чему ногтевые пластины могут дышать. Они не теряют здоровья и прочности. Гель не вызывает аллергических реакций, он не имеет постороннего запаха.

Главные минусы наращивания ногтей

Среди основных недостатков процедуры стоит назвать ее стоимость. Использование гелевого материала дает непревзойденный результат, но и стоимость у него выше, чем у того же акрила. Также в некоторых случаях сушка в УФ-лампах может приносить неприятные ощущения. Если ногтевые пластины от природы слабые и слишком тонкие, в процессе наращивания может возникнуть дискомфорт.

Многие считают минусом тот факт, что самостоятельно снять наращенные пластинки невозможно. Этот процесс требует профессиональных условий и навыков. Стоит помнить и о чувствительности материала к перепадам температур. При очень резких их сменах гель может потрескаться.

В целом же процедура практически не имеет противопоказаний и прекрасно выполняется в современных условиях. Сегодня используются достаточно безопасные материалы, которые отличаются прочностью и красивым эстетическим видом. Благодаря этому наращенный маникюр можно делать не только по случаю праздника, но и на каждый день.