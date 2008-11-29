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Гелевое наращивание ногтей и его особенности

Длинные и яркие ногти могут улучшить любой образ. Современные нейлмейкеры создают настоящие шедевры маникюрного искусства. Увы, не всем от природы дано иметь крепкие ноготки достаточной длины. Но в этом случае помогает бьюти-индустрия с ее открытиями и инновационными процедурами.

Многим девушкам на помощь приходит наращивание ногтей здесь. Это и создание желаемого дизайна, и защита ногтей от обламывания, и красивый маникюр. Особенной популярностью в этой сфере пользуется гелевый материал. Он успешно заменил на рынке не слишком экологичный акрил и стал главным инструментом успешного наращивания.

наращенные ногти

Что такое гелевое наращивание и зачем оно нужно?

Гелевое наращивание ногтей – это процесс создания искусственного продолжения природной ногтевой пластины при помощи специального прочного материала. В процессе могут использоваться специальные типсы или технология наращивания по форме. От них зависит конченый результат.

Если мастер решает наращивать ноготки по форме, он наносит гель прямо на природные ноготки. В этом случае важно, чтобы клиентка имела здоровые и достаточно прочные ногтевые пластины. Такой вариант выглядит очень естественно и аккуратно, но для создания длинных «коготков» не очень хорошо подходит.

Типсы используют в двух случаях. Первый – это слабые и короткие от природы ногти. В этом случае искусственные типсы наклеивают прямо на ногтевые пластины и по ним проводят наращивание. Второй случай – создание особенного дизайна. При помощи типс можно сделать любую форму и длину.

Наращивают ноготки для самых разных целей. Если ранее такая процедура была популярна как роскошь для праздников и особенных случаев, то теперь это самая обычная услуга на каждый день. Кто-то желает иметь длинные ноготки, но природа не дает желаемой прочности и длины. Другие же просто хотят усовершенствовать свой маникюр.

наращенные ногти

Преимущества гелевого наращивания ногтей

Процедура наращивания ногтей имеет много преимуществ. Во-первых, она не занимает очень много времени. Мастер с опытом на весь процесс требует около двух часов времени. Зато после нет необходимости регулярно ходить в салон и постоянно следить за ноготками в домашних условиях.

Во-вторых, гелевые ногти отличаются огромной прочностью. При условии использования качественных материалов наращенные ноготки держатся от трех до четырех недель. Они сохраняют блеск, не теряют формы и прекрасно переносят воздействие внешних факторов. Человек может чувствовать себя вполне комфортно с ними.

Среди других преимуществ стоит отметить и такие:

  • Возможность отрастить свои крепкие ногти. Наращенная пластинка будет защищать природные ногтевые пластины от повреждений и расслаивания. Благодаря этому после окончания сроков носки пластинку можно снять, а на ее месте останутся достаточно длинные природные ноготки.
  • Гелевое наращивание можно носить до года. Нет необходимости делать перерывы на отдых и восстановление. Современные качественные материалы не наносят такого уж сильного вреда.
  • Наращивание помогает выровнять поверхность ногтя, сделать ее гладкой и блестящей. После на ней очень удобно создавать любой дизайн. При этом ноготки имеют красивый блеск.
  • Естественный внешний вид. Сегодня наращенные ногти практически не отличаются от природных. Они выглядят достаточно естественно и гармонично за счет использования качественных материалов.
  • Гелевые пластинки можно быстро подкорректировать. В непредвиденных случаях мастер может легко провести коррекцию и продлить срок носки ноготков.

Также стоит отметить, что наращенные типсы легко снимаются. К тому же гелевая основа пропускает влагу и воздух, благодаря чему ногтевые пластины могут дышать. Они не теряют здоровья и прочности. Гель не вызывает аллергических реакций, он не имеет постороннего запаха.

наращенные ногти

Главные минусы наращивания ногтей

Среди основных недостатков процедуры стоит назвать ее стоимость. Использование гелевого материала дает непревзойденный результат, но и стоимость у него выше, чем у того же акрила. Также в некоторых случаях сушка в УФ-лампах может приносить неприятные ощущения. Если ногтевые пластины от природы слабые и слишком тонкие, в процессе наращивания может возникнуть дискомфорт.

Многие считают минусом тот факт, что самостоятельно снять наращенные пластинки невозможно. Этот процесс требует профессиональных условий и навыков. Стоит помнить и о чувствительности материала к перепадам температур. При очень резких их сменах гель может потрескаться.

В целом же процедура практически не имеет противопоказаний и прекрасно выполняется в современных условиях. Сегодня используются достаточно безопасные материалы, которые отличаются прочностью и красивым эстетическим видом. Благодаря этому наращенный маникюр можно делать не только по случаю праздника, но и на каждый день.

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