Слот Магия Единорога (Unicorn Magic) в казино Вулкан

Нет более волшебного существа, чем неуловимый единорог - особенно когда он поможет выиграть огромные призы, как, например, в "Unicorn Magic", онлайн-слот-игре от Novomatic, которую можно найти в казино vulkanoriginal-ua.com/. И хотя такие существа действительно принадлежат только к фантастическим и мифологическим мирам, они довольно часто встречаются при рассмотрении онлайн-слотов. В слоте Unicorn Magic Единорог действительно поможет выиграть поистине волшебный приз в размере до 900 000 монет. Однако, в этой игре есть множество других существ и предметов, которые также помогут выиграть приличные призы. Здесь есть грифоны, сказочные принцессы, сказочные дворцы, гномы и поганки. Единороги также могут стать Wild-символом и дать еще больше призов, в то время как Духи деревьев дадут большие мгновенные призы и запустят бонусную игру с бесплатными спинами, в которой весь выигрыш умножится на 3.

Охота на этого волшебного единорога будет стоить не так дорого, поскольку спин-ставки начинаются всего с 1 монеты за спин. Хотя есть широкий диапазон линий и линейных ставок, которые удовлетворят любого, от игроков с небольшими ставками до хайроллеров.

Дух леса

В этой волшебной игре можно найти всех существ, скрывающихся в секретном лесу. Слот имеет 5 барабанов и 9 игровых линий, которые также могут быть вполне волшебными. Веселят забавные анимации, которые появляются, чтобы отпраздновать выигрыш. Особенно забавляют Духи Дерева, которые летят через лес, как светлячки. Этот слот можно сравнить со слотом Secret Forest от Novomatic.

Волшебные деньги

Выиграть первые призы можно уже с того момента, как ступите в лес, где живут все эти существа. Ряд поганок и гномов даст до 50 000 монет. До 80 000 монет дадут выстроившиеся в ряд дворцы и до 150 000 можно получить от Сказочных принцесс и грифонов. И не забывайте, что фантастический выигрыш в 900 000 монет будет зачислен при наличии 5 единорогов. Существует также еще один крупный приз в размере до 450 000 за поиск Духов деревьев, в то время как выпадение от 3 до 5 Духов деревьев также запускают 15 бесплатных спинов, в которых все призы выплачиваются в три раза дороже обычной ставки.

Какие бы магические призы ни были в слоте Магия Единорога, можно попробовать сделать их еще более волшебными, перейдя к функции удвоения приза. Здесь можно волшебным образом удвоить свой приз до 5 раз, если угадать, будет ли серия карт красной или черной.

Еще больше магии

Но не волнуйтесь, магия на этом не заканчивается, есть еще множество волшебных линий и линейных ставок, которые можно объединить, чтобы сделать идеальный спин-кол для каждого игрока. Стоит выбрать игру на 1, 3, 5, 7 или 9 выигрышных линиях, затем поставить на каждую линию соответствующие ставки от 1 до 100 монет. Это позволяет делать минимальную ставку в 1 монету на спин, в то время как существует множество различных комбинаций вплоть до максимальной ставки в 900 монет на спин.

Почувствуй Волшебство

Магию единорога можно почувствовать в бесплатных автоматах казино Вулкан. Красивые единороги и другие мифические существа ждут, чтобы вручить свои волшебные призы. Если любите сказки и приключения, попробуйте гаминатор Unicorn Magic. Игра в этот слот удивит красочными изображениями и потрясающими иллюстрациями. Атмосфера Unicorn Magic перенесет в волшебный мир раннего детства.