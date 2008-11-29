Отруєння радіацією: що потрібно знати

Протягом трьох років після вибуху на Чорнобильській АЕС, що прогримів в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, понад 500 000 чоловік ліквідували наслідки страшної аварії. За даними ВООЗ, ліквідатори перебували під впливом занадто високих рівнів радіації (в 1000 разів більшій, ніж при рентгені).

А ті, хто прибув на місце раніше за всіх, як передбачається, зазнали ще більш сильного опромінення.

Що таке ГПХ і які у неї симптоми

Гостра променева хвороба (ГПХ), яку іноді називають радіаційним отруєнням, виникає тоді, коли людина піддається впливу дуже високого рівня радіації протягом короткого періоду часу.

Перші симптоми ГПХ включають в себе нудоту, блювоту, головний біль і діарею, що може статися як через кілька хвилин, так і через кілька днів. Потім симптоми зникають і людина, як правило, протягом якогось періоду відчуває себе добре. При рецидиві повертається не тільки все перераховане, але також втома, втрата апетиту, лихоманка, а в крайніх випадках - судоми і кома.

Ще один побічний ефект ГПХ- пошкодження шкіри, що характеризується почервонінням, набряком і свербінням. У більш екстремальних ситуаціях до цього може додатися випадання волосся, порушення потовиділення (пошкодження залоз), зміна кольору шкіри, поява рубців і виразок. Чим вище рівень радіації при впливі, тим вище ймовірність, що людина помре від гострої променевої хвороби.

Проблема з радіаційним отруєнням ще і в тому, що радіація, навіть якщо вона впливає на людину на помірному або низькому рівні, може мати довгострокові наслідки для здоров'я.

За даними EPA, вплив радіації в помірних дозах значно збільшує ризики раку (особливо раку щитовидної залози) і інших хронічних захворювань. А помірний вплив радіації на вагітних жінок може привести до аномалій у розвитку плоду і вроджених дефектів, пов'язаних з швидким поділом клітин.

На закінчення скажемо, що достатні для ГПХ рівні радіації виникають тільки в кризових ситуаціях, пов'язаних з радіаційними викидами. І, сподіваємося, нам ніколи не доведеться в них опинитися.