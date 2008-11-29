Чи правда, що мікрохвильовка збільшує ризик раку

Мікрохвильовка - одна з найбільш небезпечних речей на планеті. Звучить смішно? Тим не менш, деякі люди в цьому абсолютно впевнені, пов'язуючи її то з раком, то (хоча б) з позбавленням їжі поживної цінності.

На щастя для нас, любителів швидко і без нервів розігріти собі що-небудь смачненьке, жодна з цих речей не є правдою.

Мікрохвильове випромінювання - це електромагнітне випромінювання тієї ж форми, що і світло від наших лампочок. І воно не має нічого спільного з більш шкідливим випромінюванням, таким як УФ-випромінювання і рентгенівські промені, здатним зруйнувати клітини. Так що мікрохвильовка не просто не викликає рак, але не робить з організмом взагалі нічого поганого.

Що стосується попадання "радіації" в їжу, яку ви розігріваєте, то тут важливо розуміти, що все, що роблять мікрохвилі - це впливають на молекули води в продуктах, змушуючи їх зігріватися швидше.

А ось на що дійсно варто звернути увагу, так це на те, в чому ви розігріваєте їжу. Експерти не рекомендують робити це з пластиковими контейнерами, оскільки при нагріванні пластик може попадати в їжу, потенційно впливаючи на гормональний баланс в організмі.

Ну, і пара слів про вітаміни. Так, нагрівання дійсно руйнує певні вітаміни (наприклад, вітамін С), але це буде відбуватися навіть якщо ви станете готувати щось на пару або розігрівати в духовці. При цьому все те ж нагрівання робить інші речовини - наприклад, відомий своїми антиоксидантними властивостями лікопін в томатах - більш біодоступними.

Більше того, дослідження 2009 року показало, що серед технік розігрівання, включаючи варіння, мікрохвильову піч, варіння під тиском, жарку на сковороді, звичайну жарку і випічку, мікрохвильовка призводить до найнижчих втрат поживних речовин за рахунок швидкості своєї роботи. Про те ж саме говорить і метааналіз досліджень на тему, опублікований в 2018 році.

Отже, мікрохвильова піч цілком безпечна для нашого здоров'я. І це, погодьтеся, чудова новина.