За и против ISP manager

Для управления хостингом и выделенными серверами, придумано немало удобных и наглядных инструментов. ISP Manager имеет интуитивно понятный графический интерфейс, как и аналогичные продукты. По результатам независимого исследования панелей управления, проводимой компанией Теглайн, ISP Manager на первом месте. Плюсы и минусы данной панели будут рассмотрены ниже.

Как устанавливается программа

С официального сайта разработчика нужно скачать скрипт. Отсутствует необходимость загружать определенную версию, она выбирается пользователем в процессе установки. При инсталляции выбираются нужные компоненты. Если необходим NGinx, нужно зайти в настройки сервера и выбрать пункт «Возможности».

Система разделяет операции между двумя вэб-серверами. Apache играет роль бэкенда и поддерживает динамические данные. NGinx по умолчанию функционирует, как фронтэнд. Он может обрабатывать множество операций и отдавать статичное содержимое – картинки, музыку, видео. Чтобы обращаться к Apache без помощи NGinx, в настройках указывают соответствующий порт.

Лицензия

Продукт имеет проприетарную лицензию, фирма оставляет за собой право на модификацию программного обеспечения. После покупки указывают IP-адрес, лицензия привязывается к данному адресу. Его разрешается менять, но максимум - один раз в месяц.

Существует лицензия двух типов - Лайт или Бизнес. Для большинства потребностей с головой хватит версии Лайт. Цена версии Бизнес на 30 дней – 11 долларов, на год – сто десять. Версия Лайт обойдется в месяц 3,7 доллара, годичная – тридцать семь долларов. У хостинг-провайдера tuthost.ua можно приобрести платную лицензию на последнюю версию - ISP manager 5. Это официальный дистрибьютор ISPSystem в Украине, продающий программное обеспечение по ценам рекомендованым разработчиком.

Плюсы сервиса

Пользователи отмечают преимущества ISP manager:

Простая установка – нужно скачать скрипт, выбрать версию и редакцию, действия интуитивно понятны.

По позволяет работать только с Apache или дополнительно использовать Nginx.

В последней, пятой версии, имеется независимый Вэб-сервер.

Высокая степень защиты.

Возможность установки дополнительных модулей – VURUSDIE, DDOS_Guard, Softaculous, CLOUDLINUX.

Бэкап доступен локально, на сервер или облако.

Для восстановления данных достаточно двух кликов мышью.

В пятой версии присутствуют программные средства для отслеживания статистических данных. Можно просмотреть количество рабочих процессов, нагрузку на сервер и прочее.

Простой перенос аккаунтов между хостингами.

Интерфейс – многоязычный.

Поддерживает Windows, Linux, FreeBSD.

Любой домен настраивается индивидуально. Выбранные параметры не применяются к остальным доменам.

Цена лицензии доступная.

Минусы ISP manager

Недостатков меньше:

Поддержка платная, бесплатные только вопросы по лицензии. Цена однократного обращения - 30 долларов.

Программа имеет только платную лицензию годовую или месячную подписку.

Бессрочная лицензия отменена. В случае выхода обновлений приходилось доплачивать, иначе переставала работать панель. Правила вызывали справедливые нарекания пользователей с «вечной» лицензией.

Не поддерживает Ubuntu.

Закрытый исходный код.

Вывод

Существуя с 1997 года, ISP manager набрал большую аудиторию приверженцев. При возникновении вопросов по настройке, не составит труда попросить помощи на многочисленных форумах. В Сети представлено множество мануалов, обучающих видео. Платное ПО превосходит по функционалу бесплатные аналоги, поэтому купить лицензию выгодно.