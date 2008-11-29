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За и против ISP manager
Для управления хостингом и выделенными серверами, придумано немало удобных и наглядных инструментов. ISP Manager имеет интуитивно понятный графический интерфейс, как и аналогичные продукты. По результатам независимого исследования панелей управления, проводимой компанией Теглайн, ISP Manager на первом месте. Плюсы и минусы данной панели будут рассмотрены ниже.
Как устанавливается программа
С официального сайта разработчика нужно скачать скрипт. Отсутствует необходимость загружать определенную версию, она выбирается пользователем в процессе установки. При инсталляции выбираются нужные компоненты. Если необходим NGinx, нужно зайти в настройки сервера и выбрать пункт «Возможности».
Система разделяет операции между двумя вэб-серверами. Apache играет роль бэкенда и поддерживает динамические данные. NGinx по умолчанию функционирует, как фронтэнд. Он может обрабатывать множество операций и отдавать статичное содержимое – картинки, музыку, видео. Чтобы обращаться к Apache без помощи NGinx, в настройках указывают соответствующий порт.
Лицензия
Продукт имеет проприетарную лицензию, фирма оставляет за собой право на модификацию программного обеспечения. После покупки указывают IP-адрес, лицензия привязывается к данному адресу. Его разрешается менять, но максимум - один раз в месяц.
Существует лицензия двух типов - Лайт или Бизнес. Для большинства потребностей с головой хватит версии Лайт. Цена версии Бизнес на 30 дней – 11 долларов, на год – сто десять. Версия Лайт обойдется в месяц 3,7 доллара, годичная – тридцать семь долларов. У хостинг-провайдера tuthost.ua можно приобрести платную лицензию на последнюю версию - ISP manager 5. Это официальный дистрибьютор ISPSystem в Украине, продающий программное обеспечение по ценам рекомендованым разработчиком.
Плюсы сервиса
Пользователи отмечают преимущества ISP manager:
Минусы ISP manager
Недостатков меньше:
Вывод
Существуя с 1997 года, ISP manager набрал большую аудиторию приверженцев. При возникновении вопросов по настройке, не составит труда попросить помощи на многочисленных форумах. В Сети представлено множество мануалов, обучающих видео. Платное ПО превосходит по функционалу бесплатные аналоги, поэтому купить лицензию выгодно.
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