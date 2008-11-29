Супутники і штучний інтелект простежать за викидами кожної електростанції на гроші Google

Теплові електростанції - один з основних джерел забруднення повітря і викидів вуглекислого газу.

Супутники будуть спостерігати за роботою теплових електростанцій по всьому світу.

Корпорація Google профінансувала створення "екологічного Великого брата". Мова йде про спостереження з орбіти за роботою кожної теплової електростанції в світі. Супутники зберуть дані про те, в які моменти діяла електростанція, а в перспективі зможуть виявляти і склад її викидів. Штучний інтелект проаналізує зібрану інформацію.

Ці відомості знадобляться, щоб перевірити, наскільки сумлінно ті чи інші країни виконують свої зобов'язання зі скорочення викидів. Інформація буде в реальному часі викладатися у відкритий доступ.

Проект став одним з переможців конкурсу Impact Challenge. Корпорація Google оголосила, що розділить 25 мільйонів доларів США (понад 1,6 мільярда рублів за поточним курсом) між 20 командами, які збираються використовувати штучний інтелект для вирішення тієї чи іншої світової проблеми. Отримавши заявки з 119 країн, експерти компанії відібрали найперспективніші проекти.

У їх числі опинилася ініціатива команди з трьох дослідницьких центрів - некомерційного об'єднання WattTime, Аналітичного центру Carbon Tracker (що можна перевести як "стежить за вуглецем" або "вуглецевий інспектор") та Інституту світових ресурсів (World Resources Institute). На створення "око в небі" група отримала 1,7 мільйона доларів США (майже 110 мільйонів рублів).

Нагадаємо, що захворювання, пов'язані із забрудненням повітря, щороку забирають життя мільйонів людей. Як наголошується в доповіді Інституту вимірювання і оцінки здоров'я за 2019 рік, від цих недуг помирає більше людей, ніж від дорожньо-транспортних пригод або малярії. У рейтингу найбільш поширених чинників, що скорочують життя, забруднення повітря займає п'яте місце.

Крім того, викиди вуглекислого газу створюють парниковий ефект, що веде до зміни клімату. Нагадаємо, що зовсім недавно в атмосфері був зафіксований рекордний рівень CO2 за три мільйони років.

У зв'язку з цим важливо правильно розуміти, скільки і чого викидається в атмосферу прямо зараз. Однак у багатьох країнах, які активно використовують теплові електростанції (ТЕС, один з основних забруднювачів), подібних систем моніторингу просто немає.

Теплові електростанції - один з основних джерел забруднення повітря і викидів вуглекислого газу.

Як зазначає ресурс Gizmodo, у команди Carbon Tracker вже є досвід "супутникового шпигунства" за роботою ТЕС в Китаї. Тепер експерти сподіваються поставити на олівець весь світ.

Видання Vox пояснює, що для проекту розробляються датчики, здатні дистанційно визначити рівень оксиду азоту NO2. Це з'єднання, потрапляючи в атмосферу, викликає кислотні дощі. Крім того, супутники будуть оснащені інфрачервоними сенсорами, що фіксують виділення тепла при роботі електростанції. Зіграє свою роль і фотозйомка. Правда, роботі всієї цієї апаратури можуть перешкодити хмари.

Зрозуміло, автори ініціативи не можуть наказати своїм "підопічним" знизити викиди. Але дані, оперативно викладені у відкритий доступ, допоможуть людству (в тому числі в особі контролюючих органів) побачити реальну картину того, що відбувається і ... ввести нові санкції. Так, влада багатьох країн і регіонів підозрюються в заниженні даних про викиди, стверджує Vox.

Втім, в Carbon Tracker, ймовірно, не збираються втручатися в політичні процеси. Повідомляється, що ця ініціатива допоможе досягти куди важливішої масштабної мети: повністю відмовитися від ТЕС у всьому світі до 2040 року. Нагадаємо, що теплові електростанції забруднюють навколишнє середовище сильніше, ніж атомні (зрозуміло, поки на останніх не відбувається аварій).