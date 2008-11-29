ООН хоче, щоб у Верховній Раді було 30% жінок

Населення України - на 54% жінки. А в парламенті їх одиниці.

Координатор системи ООН в Україні та одночасно координатор з гуманітарних питань на підтримку рівної участі жінок у парламентських виборах Оснат Лубрані заявила про необхідність принаймні 30-відсоткової квоти для жінок-кандидатів у виборчих списках партій на позачергових виборах до Верховної Ради України. Про це повідомляє представництво ООН в Україні.

Лубрані, заклопотана гендерною нерівністю в українській політиці, виступила на підтримку рівноправної участі жінок у позачергових виборах в Україні.

"З огляду на майбутні парламентські вибори, від імені Організації Об'єднаних Націй, я хотіла б звернути увагу на важливість рівної участі жінок у виборах і їх представництва у наступному скликанні Верховної Ради. Жінки складають 54 відсотки населення України, але протягом всієї історії вони тільки в незначній мірі були представлені в уряді і Верховній Раді, і ніколи не займали посаду президента ", - підкреслила координатор системи ООН в Україні.

Вона закликала "проявити політичну волю і відвагу в реалізації не менше 30-відсоткової квоти для жінок-кандидатів у виборчих списках політичних партій".

"Я б хотіла апелювати до зобов'язань України, відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку вона ратифікувала. Стаття 4 вимагає від держави реалізувати тимчасові спеціальні заходи, включаючи квоти, а стаття 7 закликає до ліквідації дискримінації щодо жінок в політичному і громадському житті країни ", - зазначила Лубрані.