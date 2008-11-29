Зіткнення США і КНР буде десятиліття впливати на світову економіку

Суперечка США і Китаю - серйозніший процес, ніж торгова війна, і він ще десятиліття буде впливати на світову економіку, заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Це набагато глибший довгостроковий процес. Це, я б навіть сказав, зіткнення двох платформ розвитку, технологій, принципів організації, держуправління, принципів, як економіка вибудовується, як культурно-ідеологічна сфера вибудовується, тому це тільки початок довгострокового процесу, і ми це ще десятиліття будемо бачити, і це буде накладати відбиток на всю світову економіку ", - зазначив Орєшкін.

Торгові розбіжності між США і Китаєм є причиною уповільнення світової економіки, що впливає і на Росію, заявила глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна в опублікованому сьогодні інтерв'ю газеті Nikkei.

"Уповільнення світової економіки пов'язане з торговельними спорами і зростанням протекціонізму. Торговельні суперечки США та Китаю зачіпають всю світову економіку і світові ринки, вони сповільнюють світову економіку і впливають на РФ", - зазначила вона.

Це в тому числі пояснюється великими обсягами торгівлі Росії з Китаєм і ЄС. Крім уповільнення світової економіки, як відзначає Набіулліна, торговельні суперечки Китаю і США можуть привести до коливань цін на нафту, передає ТАСС.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення колосальним дефіцитом в торгівлі з КНР. З 10 травня 2019 р мита США були в черговий раз підвищено з 10% до 25% для китайської продукції на суму $ 200 млрд. Трамп також доручив почати процес підвищення мит на китайські товари ще на $ 300 млрд. Свої дії США пояснили тим, що Китай відходить від домовленостей, досягнутих раніше на консультаціях з торговельних питань.