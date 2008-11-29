Зеленський обговорить з ЄС і НАТО стратегію "повернення Криму"

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Брюссель 4 червня обговорить з ЄС і НАТО стратегію повернення Криму, заявила на брифінгу прес-секретар українського президента Юлія Мендель.

Це буде перший закордонний візит нового президента України.

4-5 червня Зеленський повинен зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

"Не думайте, що адміністрація забула про Крим. Ведуться постійні консультації. Коли буде напрацьовано певне рішення, воно буде представлено. Адміністрація хоче бути прозорою, але говорити про якісь чутки або рішеннях, які можуть бути дуже чутливими, перш ніж буде прийнято це рішення, адміністрація не хоче. Але Крим - це Україна ", - заявила журналістам представник президента України.

Тижнем раніше Зеленський попросив ЄС зберегти санкції проти Росії. Україна сподівається на збереження санкцій ЄС щодо Росії, заявив 31 травня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Швеції Маргот Вальстрем і главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовічем під час їх візиту в Україну.

Зеленський запевнив представників ЄС, що Україна продовжить курс на вступ в ЄС і НАТО.

На іншій зустрічі - з американським сенатором Робертом Портманом - Зеленський заявив, що Україна веде "дві війни". "У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією всередині країни", - зазначив президент України і подякував США за підтримку України.