Утепление плоской крыши

Плоские кровли нуждаются в надежном, эффективном и прочном утеплении. Их изоляция с применением инновационного материала Elastospray позволяет создать монолитное основание, которое прослужит на протяжении многих лет. Он наиболее востребован именно для утепления плоских крыш зданий различного назначения. Кровля такой конструкции подвержена большому количеству неблагоприятных факторов – влаги, солнечных лучей, сильных перепадов температур, ветра, снега. Экстремальные условия эксплуатации плоских крыш требуют применять для их изоляции самые надежные и долговечные средства, которым по праву можно считать систему Elastospray.

Достоинства пенополиуретана Elastospray

Прочный слой утеплителя, который создается путем напыления на поверхность плоской кровли системы Elastospray, не поддается разложению и прослужит свыше 30 лет.

Главное – выполнять работы строго в соответствии с технологией, распылять на очищенную кровлю пену ровным слоем определенной толщины в зависимости от региона эксплуатации, климатических условий и других факторов.

ППУ Elastospray:

имеет высокую степень сжатия;

заполняет собой все пустоты;

усиливает элементы конструкции;

не пропускает влагу;

не создает мостиков холода;

не утяжеляет конструкции;

не требует при монтаже больших трудозатрат;

имеет уникальные свойства адгезии – равных себе по сцеплению с любым кровельным материалом Elastospray не имеет.

Применение этого уникального утеплителя способствует значительной экономии средств на обогреве помещений.

Особенности пенополиуретановой системы при утеплении плоской кровли

Напыляемая система способна выдерживать все вышеперечисленные экстремальные нагрузки. Практикой доказано, что его применение в качестве теплоизолирующего материала позволяет сэкономить около 80% времени и половину инвестиций по сравнению с ранее используемыми утеплителями.

На плоской кровле в местах расположения световых куполов, парапетов, традиционными утеплителями значительно сложнее защитить основание. Кроме того, при их монтаже образуются стыки, которые со временем разрушаются под воздействием времени и внешних факторов. Пенополиуретан не имеет этих недостатков, он распыляется при помощи специального пистолета, и может легко изолировать даже самые труднодоступные места, кровлю любых форм, внутри между балками, в самых различных объемах без образования швов.

Elastospray может наноситься на самые различные основания, включая крыши старых домов, покрытые битумом – отремонтировать их с помощью этой напыляемой системы не составит труда. Затвердевание ППУ происходит быстро, через несколько минут после его нанесения по нанесенному утеплителю можно ходить. При этом он не проседает под тяжестью дополнительных нагрузок, что является еще одним плюсом в пользу этого вида изолирующего материала.

ППУ защищается от УФ излучения специальным лаком, поэтому он не будет разрушаться от длительного воздействия солнечных лучей.

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