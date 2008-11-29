Туреччина і Аргентина - найбільш вразливі економіки, що розвиваються

Відновлення припливу капіталу на ринки, що розвиваються (ЕМ) останнім часом було викликано більш м'якою політикою ФРС, що допомогло стримувати зміцнення долара і призвело до керованого уповільнення в Китаї, а це в свою чергу зробило оціночну вартість на ринках, що розвиваються знову привабливою. Однак спойлерами ралі ЕМ в цьому році, як і в 2018 р, можуть стати Туреччина та Аргентина.

Економічна вразливість Туреччини добре відома - це висока інфляція і величезний дефіцит поточного рахунку, і вони стали основними причинами, чому ліра впала на 40% по відношенню до долара в перші вісім місяців 2018 р

Хронічний дефіцит Туреччини вказує на її залежність від деномінованих в доларах запозичень для підживлення буму внутрішнього споживання при президенті Реджеп Тайіп Ердоганом, який почав здуватися, коли США оголосили про завершення кількісного пом'якшення і підвищення процентних ставок.

Довгострокові структурні ризики Туреччини - висока інфляція і великий дефіцит - свідчать про те, що країна все ще дуже вразлива до зовнішніх шоків, пише в ejinsight.com фондовий менеджер Jupiter Asset Management Алехандро Аревало.

У порівнянні з минулим роком в Туреччині відновилася ліквідність, і економіка отримує вигоду від експорту. Але країна сьогодні фінансово менш дисциплінована, ніж в попередні кризи, які їй вдалося подолати.

"Чорний ящик" Туреччини невідомих державних витрат стає все більше і більше. Повідомляється про "приховане стимулювання" у вигляді державних умовних зобов'язань і субсидованого кредитування малого і середнього бізнесу, в той час як в турецьких державних банках введені заходи стримування, а інвестори нічого не знають про справжній рівень непрацюючих кредитів в банківському секторі.

З цих причин західні аналітики рекомендують турецькі суверенні (і пов'язані з ними) облігації, так як вони ліквідні і можуть бути ефективно хеджовані за допомогою дефолтних свопів (CDS). З меншим оптимізмом експерти ставляться до більш непередбачуваного турецького корпоративного боргу.

На відміну від довгострокових ризиків в Туреччині, в Аргентині більш очевидні середньострокові політичні ризики.

Перший раунд президентських виборів відбудеться в жовтні, і інвестори дуже побоюються переходу влади від прозахідного Маурісіо Макрі до колишнього президента лівого спрямування Христині Фернандес де Кіршнер, яка, як очікується, оголосить про участь у виборах в самий найближчий час.

Останні опитування вказують на рівні шанси двох претендентів. Для того щоб Макрі був переобраний, в Аргентині має відбутися різке поліпшення економіки. У 2018 р ВВП країни обвалився на 2,5%, а інфляція досягла 47,6%, в зв'язку з чим Буенос-Айресу довелося звернутися до МВФ за кредитом в $ 56 млрд і оголосити непопулярні заходи жорсткої економії.

Все це, а також важка посуха, спровокували серйозну валютну кризу, в ході якої песо втратив більше половини своєї вартості по відношенню до долара. Заходи жорсткої економії штовхнули аргентинську економіку в рецесію, але зміцнили впевненість інвесторів у тому, що це стане основою для стійкого відновлення.

В якійсь мірі так воно і було. Сільськогосподарське виробництво (відповідає за 10% ВВП) збільшилося на 4% в річному численні за останні три місяці 2018 г. Однак в перші чотири місяці 2019 р відновлення сповільнилося.

Інфляція в січні склала 2,9% в місячному численні, хоча очікувалася на рівні 2%, що викликало розпродаж аргентинських активів, хоча II квартал може виявитися краще після появи даних про збір врожаю, який, як прогнозується, буде як ніколи високим.

Крім того, очікується, що дефіцит поточного рахунку Аргентини значно скоротиться, оскільки слабший песо в поєднанні зі зниженням споживання і інвестицій могли привести до пожвавлення експорту і скорочення імпорту. Приплив капіталу тим часом, ймовірно, залишиться слабким, враховуючи невизначеність підсумків президентських виборів.

Таким чином, на відміну від Туреччини аргентинські корпоративні облігації (в першу чергу комунальні служби і аеропорти) більш кращі для інвесторів на тлі посилення волатильності.