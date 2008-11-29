Становлення професіонала. Основи виховання та підготовки

Світові гуру в області управління фірмами, які надають професійні послуги, у своїх книгах радить всім плести інтриги та павутини при роботі з клієнтами (наприклад, «Управління фірмою, яка надає професійні послуги» Девіда Майстера).

Український вчений, академік УАН, фінансист, стратегічний консультант Олег Вікторович Мальцев не рекомендує цього робити. Згадайте ієрархію партнерів: керуючий партнер, старший партнер, партнер та молодший.

Зверніть увагу на те, що рух відбувається у зворотний бік - партнери та молодші партнери на стадії виконання завдань починають розповідати клієнту про свого керуючого партнера або про старшого партнера, тим самим орієнтуючи клієнта на підписання контракту системи координат.

Далі начальник відділу спільно з керуючим партнером приймають рішення - чи можна підписувати контракт системи координат з клієнтом, або ж ні. Ось яка тактика повинна бути в компанії, що надає професійні послуги. А тактика, яку пропонує Майстер, не нова. І цілком ймовірно, що його тактика десь в Америці й працює. Але, якщо ви будете працювати по його тактиці, тоді ви будете мати горизонтальні складності з клієнтом.

Як ви вважаєте, невже ваш клієнт не хоче бути компетентним? Невже він не хоче заробляти більше у своєму бізнесі? Невже ваш клієнт не бажає переваг перед іншими конкурентами? Звичайно ж, бажає. Тоді чому б йому не запропонувати підписати контракт на навчання для того, щоб він сам міг придбати переваги? Адже саме так це і працює. І за такої умови, у клієнта завжди є з ким радитися, він задоволений, спокійний і йому добре. Цим ви організовуєте взаємодію в рамках єдиної системи координат. А мета цього заходу - приведення системи координат консультанта та системи координат клієнта в єдину систему координат.

Повернемося до контракту на систему координат. Чому цей контракт дуже слабо реалізуємо? Яка основна причина? Людина, яка працює з клієнтом, вважає, що якщо вона укладе такий контракт, його клієнт стане для нього конкурентом.

Необхідно займатися своїми людьми. Співробітників виховують й вирощують. Особливо це стосується сфери професійних послуг.

Професіоналів вирощують, їм приділяють увагу, їм віддають сили, їх вчать і наставляють. Як ви розумієте, готовими професіоналами не народжуються.

Аквалангістами люди не народжуються, ними стають! І фахівцем є тільки той, хто пройшов спеціальну підготовку. Безумовно, людина може сказати, що вона закінчила університет. Але, на жаль, університет - це загальна підготовка, а не спеціальна.

Якщо ви задумали керувати своїм власним життям або життям ваших співробітників, даючи їм кар'єрне зростання, тоді вам доведеться з ними займатися. Це нелегко, але цього не уникнути. У зв'язку з тим, що професіонали завжди дуже шкідливі. Ви бачили хоч раз одного нешкідливого професіонала? Для людей, шкідливий той, який має власну думку. А професіонали все до одного мають свою власну думку.

Коли людина перестає рости, вона тут же починає деградувати. Головний показник професіонала - «Чому я ще навчився за цей рік». Жоден сучасний фахівець на це питання відповісти не зможе. У зв'язку з тим, що більшість людей колись чогось навчилися і більше нічому вчитися не хочуть. Так, безумовно, вони їздять на семінари, що підвищують рівень кваліфікації, але тільки по цій же самій професії, але більшість компаній не мають спеціальних технологій для тренування здібностей і т.п.

Головні показники професіонала:

1. Що я зробив корисного за рік й створив нового для цього світу? 2. Що корисного я зробив безоплатно для людства? 3. Чому новому навчився за рік?

Це головні 3 питання, які ви у кінці кожного року повинні собі ставити. Якщо ви не можете відповісти на ці питання, не треба цього засмучуватися, треба просто зробити так, щоб в наступному році, такий труднощі не було, щоб ви змогли відповісти на ці питання зі зростаючим підсумком. Якщо ви будете збирати, колекціонувати відповіді на ці питання протягом року, ви побачите вибух вашого успіху.

Отже, ми розглянули основи виховання та становлення людини професіоналом на базі фундаментального прикладного підходу. Щоб отримати більше інформації про інструменти та технології прикладної науки, ви можете вивчити лекції онлайн або дистанційні курси на сайті Академії прикладних наук.