Який пилосос вибрати та на що потрібно звернути увагу при цьому

Існує величезна кількість різних пилососів на ринку, тому часто буває складно визначитися який з них підходить саме під ваші потреби. Головне, визначитися як працює пилосос, які бувають типи і вибрати найкращий варіант для будинку. Найпопулярніший пилосос - горизонтальний з контейнером для збору пилу. Він має універсальний дизайн і підходить як для очищення килимів, так і для підлогових поверхонь.

Коли необхідно вибрати пилосос для дому - варто дивитися не лише на його потужність, але і на інші параметри, які також важливі: корпус пристрою, тип фільтруючого елемента, розмір, простота експлуатації. Варто враховувати і екологічність, якщо ви живете в будиноку з дітьми або домашніми тваринами.

Ще не забуваємо і про те, що постійне використання такого помічника призводить до поломок і тому потрібно терміново вирішувати проблему. Правильне рішення: знайти і придбати потрібні запчастини для пилососу https://spparts.com.ua/categories/zapchasti-dlya-pylesosov, які будуть надійними та по прийнятних цінах.

Можна виділити два основні види пилососів: для сухого прибирання і вологого.

Для сухого прибирання:

Пилососи з мішками для збору пилу.

Вони можуть бути як з одноразовими мішками, так і з тими, які можна використовувати кілька разів, але їх необхідно чистити. Переваги одноразового мішка в тому, що його досить змінити на новий. Але при частому використанні пилососа - це досить-таки витратний процес.

Пилососи з контейнером для збору пилу.

Часто такі пилососи роблять прозорими, щоб ви могли контролювати ступінь заповнення мішка. Якщо у вас невелика квартирка, то ви зможете використовувати його кілька разів і очищати в міру його заповнення. Єдиним мінусом є високий рівень шуму таких пилососів.

З водяним фільтром.

У конструкцію такого пилососа вмонтовано спеціальний бак з водою, який виконує роль фільтра. Він здатний очищати поверхню від самих маленьких частинок пилу. При цьому відбувається природне зволоження повітря в кімнаті. До недоліків можна віднести великі розміри самого пристрою і високу ціну.

Для вологого прибирання:

миючі пилососи з резервуарами для води.

З його допомогою можна чистити м'які меблі, скло, підлогові і килимові покриття.

Для того щоб зрозуміти наскільки пилосос підходить для вашого типу прибирання - необхідно його протестувати і дізнатися наскільки добре він збирає бруд, скільки сміття він вміщує, наскільки шумно працює і простий в експлуатації. Для початку слід визначитися з метою придбання даного пристрою, а потім виділити ряд важливих параметрів для тестування.

Параметри тестування

Потужність

Потужність пилососа визначає рівень навантаження на вашу мережу. Чим вище потужність, тим більше енергії він споживає. Але однаковий рівень потужності у пилососів ще не говорить про те, що вони будуть однаково ефективні. Чим нижче буде показник потужності, тим менше вам доведеться платити за електрику. Найбільш оптимальним варіантом будепилосос з регулятором потужності. Він може бути цифровим або механічним. Вартість цифрового буде трохи вище.

Типи фільтрації повітря

Крім мішка, пилосос має й інші типи фільтрів.

Фільтр грубої очистки. З його допомогою здійснюється первинне очищення повітря. Фільтром може служити мішок з водою або резервуар для збору сміття. Він зручний тим, що затримує всі великі частки сміття.

Мішок-пилозбірник. Він може бути одноразовим або тривалого використання. Це залежить від матеріалу, з якого він виготовлений. Паперові пилозбірники зазвичай бувають двошарові, щоб можна було зібрати всі частинки пилу. Тканинні зручні тим, що їх можна використовувати кілька разів.

Фільтри тонкого очищення H.E.P.A. Їх використовують для того щоб забезпечити максимальну очистку приміщення. Ці фільтри максимально ефективні і призначені для довгострокового використання. Вони затримують навіть найменші частинки пилу, алергени і пилок.

Рівень шуму

Рівень шуму пилососа також важливий фактор при його виборі. Слід обов'язково протестувати пилосос перед його покупкою. Максимально допустима шумова норма близько 70 дб. Саме така норма не викликає дискомфорту у покупців.

Зараз на піку популярності знаходяться роботи-пилососи. Це нове слово серед очисної техніки. Робот-пилосос оснащений штучним інтелектом, тому призначений для автоматичного прибирання приміщень. Він заощадить не тільки час, але і гроші, тому що прослужить набагато довше стандартних пилососів.